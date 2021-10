Merkel spricht IWF-Chefin Georgiewa das Vertrauen aus

Berlin (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat IWF-Chefin Kristalina Georgiewa gegen Manipulationsvorwürfe in Schutz genommen.

"Ich schließe mich da der Wortmitteilung voll an", sagte Merkel am Dienstag mit Blick auf eine Mitteilung der Führungsgremien des Internationalen Währungsfonds (IWF). Es seien Untersuchungen vorgenommen worden, nach denen man festgestellt habe, dass das Vertrauen da sei. "Dem schließe ich mich natürlich an", fügte Merkel hinzu. Hintergrund sind Vorwürfe gegen Georgiewa, dass sie als Geschäftsführerin der Weltbank unangemessenen Druck auf Mitarbeiter ausgeübt haben soll, um China in einem Wirtschaftsranking für 2018 besser abschneiden zu lassen.