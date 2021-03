Merkel steht in Regierungsbefragung Rede und Antwort

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel steht den Abgeordneten des Bundestags am Mittwoch (13.05 Uhr) in der Regierungsbefragung Rede und Antwort. Ein Hauptthema dürfte der Kurs der Bundesregierung in der Corona-Pandemie sein. Dabei wird es wohl insbesondere um die jüngsten Beschlüsse von Bund und Ländern mit dem vereinbarten Oster-Lockdown gehen.

Diese sind bei der Opposition auf teils scharfe Kritik gestoßen. So nannte FDP-Fraktionschef Christian Lindner das Beschlusspapier ein "erschütterndes Dokument der Planlosigkeit". Und die Grünen-Fraktionsvorsitzende Katrin Göring-Eckardt monierte, die Bundesregierung habe das Land nach einem Jahr mit der Pandemie "in die Sackgasse geführt".

Zuletzt war Merkel acht Tage vor Weihnachten in die Regierungsbefragung des Bundestags gekommen. Am selben Tag ging Deutschland in den zweiten strengen Lockdown. Da die Abgeordneten in der Regierungsbefragung nur Fragen stellen und keine Reden halten dürfen, wird es keine richtige Debatte geben.

Der Bundestag will außerdem in einer Aktuellen Stunde auf Antrag der Grünen über die Menschenrechtslage in der Türkei beraten. Anlass ist der Austritt der Türkei aus einem internationalen Abkommen zum Schutz von Frauen vor Gewalt, der große Empörung ausgelöst hat. Die Fortsetzung der Bundeswehr-Einsätze vor der Küste Somalias (Atalanta) und im Mittelmeer (Irini) steht ebenfalls auf der Tagesordnung./sk/DP/fba