Merkel stellt schnellere Corona-Lockerungen in Aussicht

- von Andreas Rinke

Berlin (Reuters) - Angesichts weiter sinkender Corona-Infektionszahlen stellt Bundeskanzlerin Angela Merkel nun schnellere Öffnungsschritte in Aussicht.

Wenn eine Sieben-Tage-Inzidenz von 35 erreicht sei, könnten die Länder zunächst wie vereinbart den Einzelhandel öffnen, sagte Merkel am Freitag im ZDF-Interview. "Wenn wir den Öffnungsschritt mit den Geschäften gemacht haben und wir haben (...) zwei Wochen lang stabil unter 35, dann können wir den nächsten Schritt ins Auge fassen", fügte sie hinzu. Dies könnte dann die Bereiche Kultur, Sport, Gastronomie oder Hotels betreffen. Die Zahl der binnen sieben Tagen gemeldeten Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner - die sogenannte Sieben-Tage-Inzidenz - sank in Deutschland auf 62,2 (Vortag: 64,2), wie das RKI meldete.

Regierungssprecher Steffen Seibert betonte, dass Länder auch vor dem offiziellen Lockdown-Ende am 7. März Geschäfte öffnen könnten, wenn sie die Sieben-Tage-Inzidenz unter den Wert von 35 gedrückt hätten. Merkel bezeichnete es als möglich, dass am 1. März bundesweit der Wert von 50 erreicht werde.

Bund und Länder hatten am Mittwoch bis auf die Regelung für Handel, Museen und Galerien ab dem Wert von 35 keinen klaren Stufenplan beschlossen, auf den etliche Ministerpräsidenten vergeblich gedrängt hatten. Der Bund, aber auch Länder wie Bayern hätten einen Stufenplan in der Runde abgelehnt, hieß es aus Teilnehmerkreisen.

Hintergrund der Äußerungen der Kanzlerin sind nun offenbar die weiter deutlich sinkenden Infektionszahlen. Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Freitag 9860 neue Fälle binnen eines Tages - erneut weniger als in der Vorwoche. Außerdem wurden 556 neue Todesfälle innerhalb von 24 Stunden verzeichnet. Die Unterschiede zwischen den Bundesländern sind nach wie vor groß: Während Rheinland-Pfalz eine Inzidenz von 52,6 registrierte, lag der Wert in Thüringen bei 105,9. Sollte die Entwicklung anhalten, könnten einzelne Bundesländer bereits am Wochenende unter die Marke 50 kommen. Die Zahl der in Krankenhäusern registrierten Corona-Intensivpatienten sank laut Divi-Register weiter deutlich auf 3547.

Weil ab der Nacht von Samstag auf Sonntag verstärkte Grenzkontrollen zu Hochrisiko-Gebieten wie Tschechien oder das österreichische Bundesland Tirol verhängt werden, sinkt nach Einschätzung aus der Regierung das Risiko, dass mehr hochansteckende Virus-Varianten ins Land eingeschleppt werden. Eine Einreise nach Bayern und Sachsen ist dann nur noch mit einem negativen Corona-Test möglich. Das RKI stufte zudem die Slowakei als Virus-Mutationsgebiet ein. Vor allem die britische Coronavirus-Mutation war in Bayern an der Grenze zu Tschechien auf dem Vormarsch. So wiesen im Landkreis Tirschenreuth 30 Prozent der sequenzierten Positiv-Tests die Mutation auf, im benachbarten Landkreis Wunsiedel 25 Prozent, sagte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU). Bei Pendlern aus Tschechien zeigten in Tirschenreuth 40 Prozent der Positiv-Fälle die Mutation, in Wunsiedel 73 Prozent. Für Pendler werde es "praxisnahe Lösungen" geben, sagte Söder. Wirtschaftsverbände warnten vor Unterbrechungen der europaweiten Lieferketten.

RKI-Präsident Lothar Wieler betonte, hochansteckende Mutationen würden sich derzeit weiter ausbreiten. Gesundheitsminister Jens Spahn nannte es aber ein gutes Zeichen, dass die Infektionszahlen dennoch sinken würden. Wieler betonte, die Schutzmaßnahmen wirkten, was sich auch daran zeige, dass andere Infektionskrankheiten wie Grippe in diesem Winter weniger aufträten als in vorherigen Jahren. Wirklich beherrschbar sei die Pandemie aber erst bei einer Inzidenz von unter zehn, weil man dann alle Infektionsketten gut nachverfolgen könne.

SPAHN BEGRÜSST ÖFFNUNG VON GRUNDSCHULEN UND KITAS

Spahn lobte die von Bund und Ländern beschlossenen ersten Öffnungsschritte. "Es ist gut, dass Zug um Zug jetzt Kitas und Schulen öffnen", sagte er zur Ankündigung etlicher Länder, ab dem 22. Februar Grundschulen und Kitas wieder öffnen zu wollen. Kanzlerin Merkel hatte dagegen noch am Donnerstag gesagt, ihr wäre eine Öffnung erst im März lieber gewesen. Doch selbst Bayerns Ministerpräsident Söder, der früher als Hardliner in der Corona-Krise gegolten hatte, will die Grundschulen in Bayern ab dem 22. Februar in allen Landkreisen öffnen, die eine Inzidenz von 100 unterschritten haben.

Merkel und Spahn betonten, dass Selbst-Schnelltests nur Teil einer Teststrategie sein könnten, wenn die Qualität der Produkte gesichert sei. Der Gesundheitsminister distanzierte sich von einer Regelung wie in Österreich, wo es ausreiche, dass die Hersteller schriftlich die Qualität ihrer Produkte zusagten. In Deutschland müssten die Tests geprüft werden, sagte Spahn. Bei ausreichender Qualität könnten sie aber sehr stark eingesetzt werden. Er kündigte zudem an, dass er mit der Ständigen Impfkommission (Stiko) darüber sprechen werde, ob - wie von Bund und Ländern gewünscht - Grundschullehrer und Erzieher prioritär geimpft werden könnten.

Die Kanzlerin warnte im ZDF, dass sich die Impfdebatte bald drehen könne. Nach dem anfänglichen Mangel wachse die Zahl der zur Verfügung stehenden Impfdosen so sehr, dass Ende März oder im April möglicherweise nicht mehr alle zur Verfügung stehende Impfdosen sofort verimpft werden könnten.