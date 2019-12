Merkel stellt sich Abgeordneten in der Regierungsbefragung

BERLIN (dpa-AFX) - Zum fünften Mal in dieser Wahlperiode stellt sich Kanzlerin Angela Merkel am Mittwoch (13.00 Uhr) im Bundestag den Fragen der Abgeordneten. Zum Auftakt wird sie in der Regierungsbefragung voraussichtlich eine Bewertung des jüngsten EU-Gipfels abgeben. Union und SPD hatten in ihrem Koalitionsvertrag vereinbart, dass Merkel dreimal jährlich im Parlament persönlich befragt werden kann.

Zuletzt stand die Kanzlerin den Abgeordneten im Juni Rede und Antwort. Dabei waren die Themen weit gestreut. Sie reichten von der Pkw-Maut über die Tabakwerbung bis hin zum Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat./sk/DP/jha