Merkel telefoniert mit bulgarischem Regierungschef wegen Türkei

BERLIN/SOFIA (dpa-AFX) - Wegen der angespannten Situation an der EU-Außengrenze zur Türkei hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) am Sonntag mit dem bulgarischen Ministerpräsidenten Bojko Borissow telefoniert. Thema sei die Verschärfung der Lage gewesen, teilte Regierungssprecher Steffen Seibert mit. Merkel und Borissow stimmten überein, dass in der gegebenen Situation zeitnahe politische Gespräche mit der Türkei nötig seien.

Am Wochenende hatte die Türkei erklärt, die Grenzen zur EU für Flüchtlinge geöffnet zu haben. Griechenland verstärkte seine Einheiten entlang der Grenze zur Türkei. Nach UN-Angaben harren rund 13 000 Migranten auf der türkischen Seite bei Kälte aus. An der bulgarisch-türkischen Grenze war es nach ersten Berichten ruhig geblieben./zeh/DP/mis