Merkel trifft Westbalkan-Politiker in Albanien

TIRANA (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) reist an diesem Dienstag nach Albanien. In der Hauptstadt Tirana trifft sie Ministerpräsident Edi Rama und in weiterer Folge auch die anderen Regierungschefs der sechs Westbalkan-Staaten. Neben Albanien sind das Serbien, Montenegro, Nordmazedonien, Bosnien-Herzegowina und das Kosovo. Am Montagabend wollte Merkel in Belgrad mit dem serbischen Präsidenten Aleksandar Vucic sowie mit Vertretern der Zivilgesellschaft sprechen. Im Mittelpunkt der zweitägigen Reise stehen nach Angaben der Bundesregierung Fragen der regionalen Zusammenarbeit. Die Westbalkan-Länder wollen langfristig in die EU./gm/DP/nas