Merkel und Biden vereinbaren engeren deutsch-amerikanischen Austausch

Washington/Berlin (Reuters) - Deutschland und die USA wollen künftig noch enger zusammenarbeiten.

Das beschlossen Kanzlerin Angela Merkel und US-Präsident Joe Biden nach einem Treffen im Weißen Haus in Washington. Sie unterzeichneten eine "Washingtoner Erklärung", die vor allem die gemeinsamen Werte beider Länder unterstreicht. Zudem wurde ein "deutsch-amerikanisches Zukunftsforum" und ein "Wirtschaftsdialog" vereinbart. Zudem wurde eine "Klima- und Energiepartnerschaft" unterzeichnet, bei der in allgemeiner Form ein Bekenntnis zum Kampf gegen den Klimawandel abgegeben wird.

"Es war ein freundschaftlicher Austausch. Wir sind enge Partner", sagte Merkel. "Ich möchte, dass das auch nach meiner Zeit als Bundeskanzlerin so bleibt", fügte sie hinzu und sagte, dafür habe man mit den neuen Formaten eine Grundlage gelegt. Biden lobte Merkels Engagement für die transatlantischen Beziehungen in den 16 Jahren ihrer Amtszeit.

Beide sprachen bei Merkels wohl letzten offiziellen Besuch im Weißen Haus nach eigenen Angaben aber auch Streitthemen an. So drang die Kanzlerin zunächst vergeblich auf die Aufhebung der US-Einreisebeschränkungen für Europäer - hier sagte Biden nur eine Prüfung zu. Merkel wiederum blieb bei ihrer Unterstützung für den Bau der Nord Stream 2 Pipeline trotz amerikanischen Widerstands. Die einseitigen US-Strafzölle für Stahl und Aluminium aus der EU wurden in der Pressekonferenz nicht erwähnt. Merkel sagte nur, man sollen den gemeinsamen Handel weiter stärken.

Die Kanzlerin plädierte für eine engere Koordinierung der China-Politik beider Länder. Es müsse der Anspruch des Westens sein, technologisch auf vielen Gebieten führend zu bleiben. "Wir werden zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass die Regeln, Normen und Standards, die für neue Technologien gelten, auf Freiheit und nicht auf Unterdrückung ausgerichtet sind", heißt es deshalb in der "Washingtoner Erklärung" etwa. Es gebe aber auch Fälle, in denen amerikanische und europäische Firmen im China-Geschäft konkurrierten, sagte Merkel. Der US-Präsident hob hervor, dass die USA und Deutschland sich auch in der Russlandpolitik enger abstimmen wollten.