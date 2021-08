Merkel und Länderchefs beraten über Pandemie und Flut-Folgen

Berlin (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel ist am Dienstag per Videokonferenz mit den Ministerpräsidenten der 16 Länder zusammengekommen, um über die Coronavirus-Pandemie und die Folgen der Flutkatastrophe zu beraten.

Angesichts wieder steigender Corona-Fallzahlen soll bei dem Gipfeltreffen die Marschrichtung für Herbst und Winter abgesteckt werden. Dabei steht auch die Frage im Vordergrund, ob mögliche neue Einschränkungen dann nur noch für Ungeimpfte gelten sollen. Nach einer Vorlage des Kanzleramts soll Ungeimpfte eine Testpflicht auferlegt werden, um ohne Auflagen am öffentlichen Leben teilnehmen zu können. Zudem soll das Angebot kostenloser Bürgertests demnach im Oktober ablaufen.

Bei den Folgen der Flutkatastrophe steht zunächst die Frage im Vordergrund, welches Volumen der geplante Wiederaufbaufonds haben soll. Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet, dessen Land zusammen mit Rheinland-Pfalz am schwersten betroffen ist, hatte am Montag eine Summe bis zu 30 Milliarden Euro genannt. Das Geld soll vom Bund und von den Ländern bereitgestellt werden. Laschet sagte, alle Länder hätten bereits ihre Bereitschaft für eine Beteiligung signalisiert. Das Kabinett soll das Gesetz für den Fonds am 18. August beschließen. Im Anschluss ist die Zustimmung von Bundestag und Bundesrat erforderlich. Bei der Flutkatastrophe Mitte Juli waren mindestens 180 Menschen ums Leben gekommen.