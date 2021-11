Merkel und Lukaschenko sprechen erstmals über Flüchtlingskrise

Moskau (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat erstmals mit dem belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko über die Flüchtlingskrise an der EU-Außengrenze gesprochen.

Die beiden hätten sich über die schwierige Situation in der Region und über die Möglichkeit humanitärer Hilfe ausgetauscht, erklärte die Bundesregierung am Montagabend. Man habe vereinbart, den Austausch über diese Themen fortzusetzen. Es war der erste Kontakt mit einer westlichen Regierung, seit Lukaschenko im August 2020 den Sieg bei den Präsidentschaftswahlen in Belarus für sich reklamiert hatte.

Tausende Migranten aus Krisengebieten in Nahost und Afrika sind in den vergangenen Wochen nach Belarus gereist, um von dort in die EU zu gelangen. Sie sitzen nun an der Grenze zu Polen und Litauen fest bei Temperaturen um den Gefrierpunkt. Bislang sind mindestens acht Menschen gestorben.

In Internet-Medien hieß es, das Gespräch zwischen Merkel und Lukaschenko habe rund 50 Minuten gedauert. Die beiden hätten auch darüber gesprochen, wie man eine weitere Eskalation verhindern könne.

Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und sein russischer Amtskollege Wladimir Putin telefonierten. Sie seien sich einig gewesen über die Notwendigkeit einer Deeskalation der Migrantenkrise, sagte ein französischer Regierungsbeamter nach dem knapp zweistündigen Gespräch. "Ziel dieses Anrufs war, der Krise ein Ende zu setzen." Über den Ursprung des Konflikts sei man sich nach wie vor allerdings nicht einig.

Die EU wirft Lukaschenko vor, als Reaktion auf bestehende Sanktionen die Migranten in sein Land und dann weiter an die EU-Außengrenze zu Polen zu schleusen.