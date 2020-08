Merkel und Maas - Russland muss Fall Nawalny aufklären

Berlin (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel und Außenminister Heiko Maas fordern von russischen Behörden eine umfassende Aufklärung des mutmaßlichen Anschlags auf Alexej Nawalny.

"Nach Aussage des Ärzteteams an der Charité weisen die klinischen Befunde auf eine Vergiftung von Nawalny hin", teilten beide Politiker am Montagabend in einer Erklärung mit. Angesichts der herausgehobenen Rolle Nawalnys in der politischen Opposition in Russland seien die dortigen Behörden nun "dringlich" aufgerufen, diese Tat bis ins letzte und transparent aufzuklären. "Die Verantwortlichen müssen ermittelt und zur Rechenschaft gezogen werden", fordern die Kanzlerin und der Außenminister. Sie hofften, dass Nawalny wieder völlig genese.

Zuvor hatte die Berliner Charité mitgeteilt, im Fall des russischen Oppositionspolitikers wiesen klinische Befunde auf eine Vergiftung hin. Nawalny befinde sich weiterhin im künstlichen Koma. Der prominente Kritiker des russischen Präsidenten Wladimir Putin war am Donnerstag auf einem Flug von Sibirien nach Moskau zusammengebrochen. Nach einer Notlandung in Omsk wurde er zunächst in einer Klinik dort behandelt, ehe er am Wochenende nach Berlin geflogen wurde.