Merkel und Macron beraten am Montag in Meseberg über EU-Finanzen

Paris/Berlin (Reuters) - Zur Vorbereitung des EU-Gipfels Mitte Juli empfängt Kanzlerin Angela Merkel den französischen Präsidenten Emmanuel Macron am Montag in Meseberg.

Das gab die französische Regierung am Mittwoch in Paris bekannt. Themen der Unterredung, an die sich auch ein Abendessen anschließen soll, seien die künftigen EU-Finanzen, die Anstrengungen zur Wiederankurbelung der Wirtschaft, Klimaschutzfragen sowie die Bekämpfung der Corona-Krise, hieß es. Es werde auch um internationale Themen gehen.