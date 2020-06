Merkel und Ministerpräsidenten beraten erstmals wieder persönlich

BERLIN (dpa-AFX) - Nach drei Monaten mit Video- und Telefonkonferenzen treffen sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) und die Ministerpräsidenten der Bundesländer an diesem Mittwoch zum ersten Mal wieder im großen Kreis zu persönlichen Beratungen. Bei der Gesprächsrunde am Nachmittag im Kanzleramt soll es um das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie gehen, daneben aber auch um zahlreiche andere Themen. So wollen die Länderchefs und die Kanzlerin über die weitere Umsetzung des von der großen Koalition vereinbarten Konjunkturprogramms beraten, über einen beschleunigten Ausbau der Mobilfunk-Netze, die Umsetzung des geplanten Ganztagsausbaus an Grundschulen oder die künftigen Beziehungen zu Großbritannien nach dem Brexit.

Am 12. März waren Merkel und die Länderchefs zum letzten Mal persönlich zusammengekommen. In den Tagen danach wurden Schulen und Kitas, Restaurants, Bars und andere Einrichtungen geschlossen. Das öffentliche Leben kam zum Erliegen. Die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten hatten seitdem in mehreren Videoschaltkonferenzen über das weitere Vorgehen in der Corona-Pandemie beraten. Zunehmend waren dabei Differenzen über das Lockerungstempo von Schutzmaßnahmen zutage getreten. Seit Anfang Mai gehen die Bundesländer dabei verstärkt eigene Wege./jr/DP/zb