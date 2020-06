Merkel - US-Truppen in Deutschland dienen auch US-Interessen

Berlin (Reuters) - Die Stationierung von US-Soldaten in Deutschland ist nach Ansicht von Kanzlerin Angela Merkel auch im Interesse der USA.

"Amerikanische Truppen in Deutschland dienen sowohl dem Schutz Deutschlands und des europäischen Teils der Nato als auch den Interessen der Vereinigten Staaten von Amerika", sagte sie in einem am Freitag veröffentlichten Interview der "Süddeutschen Zeitung" und einiger anderer europäischer Medien zu dem von US-Präsident Donald Trump angekündigten Truppenabzug.

Zugleich bekräftigte Merkel, dass die Bundesregierung den Verteidigungsetat weiter anheben müsse. "In Deutschland wissen wir, dass wir mehr für die Verteidigung ausgeben müssen, und haben dazu in den letzten Jahren erhebliche Steigerungen erreicht und werden das für unsere militärischen Fähigkeiten weiter betreiben." Auch Europa müsse einen größeren Anteil leisten als im Kalten Krieg. "Wir sind aufgewachsen in der Gewissheit, dass die USA Weltmacht sein wollen. Wenn sich die USA nun aus freiem Willen aus der Rolle verabschieden sollten, müssten wir sehr grundsätzlich nachdenken", sagte sie zum künftigen transatlantischen Verhältnis.

Trump hatte am Montag angekündigt, etwa 9500 Soldaten aus Deutschland abzuziehen und das Truppenkontingent auf 25.000 zu reduzieren. Er warf der Bundesregierung vor, ihren Nato-Verpflichtungen nicht nachzukommen und zu wenig für die Verteidigung auszugeben. Die Demokraten im US-Kongress legten einen Gesetzentwurf vor, um den Truppenabzug zu verhindern.