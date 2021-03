Merkel - Vertrauensfrage unnötig - Ganze Regierung steht hinter mir

Berlin (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel lehnt die Forderung der Opposition ab, im Bundestag die Vertrauensfrage zu stellen.

"Nein, das werde ich nicht tun", sagte Merkel am Mittwochabend in der ARD. Dies sei nicht nötig. Sie habe heute um Verzeihung gebeten für den nun zurückgezogenen Vorschlag einer Ruheperiode an Ostern, die aber nur schwer umzusetzen sei. "Das ist, glaube ich, das Richtige, was zu tun ist. Ich habe ansonsten die Unterstützung der gesamten Bundesregierung und insofern auch des Parlamentes", betonte die Kanzlerin. Deutschland stecke derzeit in der dritten Pandemiewelle. "Viel wichtiger ist, dass wir jetzt die dritte Welle in den Griff bekommen. Sie ist kompliziert. Das Virus ist aggressiver. Es ist infektiöser und es ist tödlicher", sagte die Kanzlerin und betonte, dass man sich auch nach den Experten richten müsse: "Die Einzigen, die gestern zufrieden waren mit unseren Beschlüssen zu Ostern, das waren die Intensivmediziner."

Merkel verteidigte auch die Ministerpräsidentenkonferenzen gegen Kritik der Opposition. Diese Begegnungen mit den 16 Länderchefs seien wichtig, weil das Infektionsschutzgesetz regele, dass die Länder für die Corona-Maßnahmen zuständig seien. "Damit Deutschland nicht ein vollständiger Flickenteppich ist, ist es schon sinnvoll, sich auf bestimmte Gemeinsamkeiten zu einigen", sagte sie. "Aber die Voraussetzung ist natürlich, dass wir auch das gemeinsame gleiche Verständnis von der Pandemie haben", fügte Merkel hinzu. Die letzte MPK war von einem Streit zwischen den Ministerpräsidenten geprägt, von denen einige trotz steigender Neuinfektionszahlen auf weiteren Öffnungen bestanden hatten.