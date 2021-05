Merkel - Video des belarussischen Oppositionellen erschütternd

Berlin (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die erzwungene Landung eines Ryanair-Flugs in Belarus und die Festnahme eines Oppositionellen als beispiellos und inakzeptabel bezeichnet.

Darüber habe beim EU-Gipfel Einigkeit geherrscht, sagte Merkel am Dienstag bei einer Online-Pressekonferenz. Die 27 Staats- und Regierungschefs der EU hatten zuvor neue Sanktionen gegen Belarus angekündigt. Merkel forderte die sofortige Freilassung des inhaftierten Bloggers Roman Protasewitsch sowie seiner ebenfalls festgenommenen Partnerin. Ein inzwischen aufgetauchtes Video des Journalisten wertete Merkel als "besorgniserregend und erschütternd".

Durch das Video war der Verdacht aufgekommen, dass Protasewitsch mit Gewalt zu einem Geständnis gezwungen worden sei, sich an der Organisation von Massenprotesten gegen den belarussischen Präsidenten Alexander Lukaschenko beteiligt zu haben. Russland, das Lukaschenko unterstützt, wies Mutmaßungen zurück, in irgendeiner Form in den Vorfall verwickelt zu sein.

Merkel sagte dazu, es habe am Montag, als die EU das weitere Vorgehen beschlossen hatte, keine gesicherten Erkenntnisse über eine Verwicklung Russlands gegeben. "Wir haben die Frage gestreift, ob Russland etwas damit zu tun hat." Die Diskussion über die künftigen Russland-Beziehungen der EU sei aber unabhängig davon und im größeren Rahmen geführt worden. Hier herrsche Einigkeit, dass die EU gemeinsam und koordiniert auf die russische Politik reagiere.