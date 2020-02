Merkel vor EU-Finanzgipfel - Mangelnde Balance zwischen Nettozahlern

Brüssel (Reuters) - Kanzlerin Angela Merkel hat vor dem EU-Sondergipfel zu den EU-Finanzen ab 2021 eine mangelnde Balance zwischen Nettozahlern in den bisherigen Vorschlägen kritisiert.

"Deutschland wird mit großer Entschlossenheit dafür arbeiten, eine Einigung zu erzielen", sagte Merkel am Donnerstag in Brüssel. Aber ob das gelinge, wisse sie nicht. Sie hoffe, dass man zumindest ein Stück weiter komme, sagte sie zu dem am Nachmittag beginnenden EU-Gipfel. Hintergrund ist eine aus deutscher Sicht sehr ungleiche Belastung zwischen Frankreich und Deutschland in den Plänen.

Merkel forderte gegenüber den Vorschlägen von EU-Ratspräsident Charles Michel mehr Geld für Zukunftsausgaben. Deutschland wolle weiter EU-Regionalmittel für die Entwicklung in den neuen Bundesländern erhalten.