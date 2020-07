Merkel warnt vor Scheitern von Brexit-Verhandlungen

Berlin (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat vor einem Scheitern der Brexit-Gespräche gewarnt.

Die Europäische Union müsse sich darauf einstellen, "dass ein Abkommen nicht zustande kommt", sagte Merkel am Mittwoch im Deutschen Bundestag. Sie werde sich während der deutschen EU-Ratspräsidentschaft für eine "gute Lösung" starkmachen und strebe ein Abkommen bis zum Herbst an. Aber die gemachten Fortschritte in den bisherigen Gesprächen seien "sehr übersichtlich", sagte die Kanzlerin. Deutschland hat am Mittwoch für die nächsten sechs Monate die EU-Ratspräsidentschaft übernommen. Die EU und das Vereinigte Königreich müssen bis Jahresende ein Abkommen schließen, das die künftigen bilateralen Beziehungen regelt.