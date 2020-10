Merkel warnt vor unkontrollierbarer Corona-Pandemie

Berlin (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat nach Beratungen mit Oberbürgermeistern vor einer unkontrollierbaren Coronavirus-Pandemie gewarnt.

Die Gesundheitsämter leisteten zwar enorme Arbeit bei der Rückverfolgung von Infektionsketten, aber einige Städte verzeichneten einen sprunghaften Anstieg an Infektionen und näherten sich dem Punkt der Überforderung, sagte Merkel am Freitag. "Wenn das einmal so ist, dann breitet sich das Virus unkontrolliert und unkontrollierbar aus", warnte sie. "Was das heißt, für die Erkrankten, für das Gesundheitssystem, für das öffentliche Leben, das erleben leider gerade einige unserer europäischen Freunde", fügte sie hinzu.

"Ich möchte, dass Deutschland auch in den nächsten Monaten eine solche Entwicklung nicht durchmachen muss", sagte Merkel. Es gelte ein erneutes Herunterfahren des öffentlichen Lebens und der Wirtschaft zu verhindern. Priorität habe für sie das Offenhalten der Wirtschaft sowie der Schulen. "Wir sind nicht ohnmächtig", betonte Merkel und appellierte an die Bürger, die Corona-Regeln zu befolgen.