Merkel will Lockdown bis Ende Februar verlängern

- von Andreas Rinke

Berlin (Reuters) - Bund und Länder steuern auf eine Verlängerung des Corona-Lockdowns bis Ende Februar zu.

"Wir müssen bis zum 1. März warten", sagte Bundeskanzlerin Angela Merkel nach Informationen von Reuters aus Teilnehmerkreisen in der CDU/CSU-Bundestagsfraktionssitzung am Dienstagnachmittag. Auch in den diversen Abstimmungsrunden zwischen den 16 Bundesländern oder mit der Bundesregierungen zeichnete sich dies ab. Merkel hatte zuvor intern nach Angaben aus Verhandlungskreisen allerdings auch gesagt, dass sie sich eine weitergehende Verlängerung bis in den März hinein vorstellen könne. Grund ist die Sorge in der Bundesregierung aber auch bei einigen Ministerpräsidenten, dass sich die ansteckenderen Virus-Varianten schnell ausbreiten und die Infektionszahlen wieder nach oben jagen. Man müsse auf jeden Fall vermeiden, dass es nach einer Öffnung wieder zu einem erneuten Lockdown komme, hieß es in Verhandlungskreisen.

Merkel und die 16 Ministerpräsidenten wollen am Mittwoch über den weiteren Corona-Kurs entscheiden. CDU/CSU-Fraktionschef Ralph Brinkhaus mahnte wie zuvor Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) eine möglichst bundeseinheitliche Lösung an. Umstritten ist vor allem, wie neben der Verlängerung künftige Öffnungsschritte im März aussehen könnten - und an welche Inzidenz-Werte bei den Neuinfektionen sie geknüpft werden sollen.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) meldete am Dienstag mit 3379 neuen Positiv-Tests erneut einen niedrigeren Wert im Vergleich zur Vorwoche. Allerdings sind darin laut RKI etwa 600 Fälle aus Nordrhein-Westfalen nicht mitgerechnet, die erst Mittwoch in die Statistik einfließen sollen. Die sogenannte Sieben-Tages-Inzidenz sank auf 72,8 - würde allerdings mit den NRW-Zahlen höher liegen. Sie gibt an, wie viele von 100.000 Einwohnern innerhalb einer Woche rechnerisch neu positiv getestet werden. Bund und Länder streben einen Wert unter 50 an. Die Zahl der neu gemeldeten Fälle, in denen Menschen starben, die positiv getestet worden waren, stieg um weitere 481. Die Zahl der in Krankenhäusern registrierten Corona-Intensivpatienten fiel am Dienstag auf 3829.

SORGE VOR DEN MUTATIONEN

Zugleich wächst die Sorge vor einer viel schnelleren Ausbreitung hochansteckender Virus-Varianten. In der Bundesregierung geht man mittlerweile davon aus, dass der Anteil der Mutationen an den Corona-Fällen auf rund 20 Prozent gestiegen sei. Das RKI hatte am Freitag noch von 5,8 Prozent gesprochen. Merkel sagte in der Fraktionssitzung, man rechne damit, dass sich der Anteil der Mutationen an den Neuinfektionen in Deutschland alle zehn Tage verdoppele.

Auch CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt warnte deshalb davor, zu früh mit Öffnungen zu beginnen. Weil Schulen Infektionsherde sein könnten, plädiert er dafür, Öffnungsschritte nicht dort, sondern eher bei Frisören und im Einzelhandel zu beginnen. Allerdings betonte Merkel in der Unions-Fraktionssitzung, für sie hätten Schulen und Kitas Priorität. Diese Meinung teilen auch die meisten Ministerpräsidenten.

Die Debatte gilt zudem deshalb als kompliziert, weil die Lage in den Ländern weiter sehr unterschiedlich ist, so dass Landesregierungen unterschiedlich große Spielräume für Öffnungsschritte etwa bei Schulen sehen. So wies Baden-Württemberg am Dienstag eine Inzidenz von 59,6 aus - Thüringen dagegen von 134,9. Zudem sorgt sich etwa die bayerische Landesregierung vor der Einschleppen von Virus-Mutationen über Tschechien und Österreich. CSU-Generalsekretär Markus Blume kritisierte die österreichische Regierung im Gespräch mit der Sendergruppe RTL/ntv scharf dafür, dass sie trotz einer Ausbreitung der aggressiveren Virus-Mutante aus Südafrika in Tirol Lockerungen beschlossen hatte. "Das, was Österreich macht, ist aus unserer Sicht unverantwortlich", sagte der CSU-Politiker. Er drohte mit Grenzschließungen - dies allerdings wäre eine Bundes-Entscheidung.

WIRTSCHAFTSVERBÄNDE POCHEN AUF ÖFFNUNGEN

Viele Ministerpräsidenten stehen zudem unter Druck ihrer jeweiligen Koalitionspartner in den Ländern. So pocht etwa Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) mit Verweis auf sinkende Infektionszahlen auf eine Öffnung von Grundschulen, Kitas und Friseurgeschäften. Auch Wirtschaftsverbände dringen auf Lockerungen. "Die deutsche Industrie benötigt einen verlässlichen Fahrplan mit einheitlich anwendbaren Kriterien für eine sichere und faire Öffnung der Wirtschaft, wo immer dies epidemiologisch verantwortbar ist", sagte BDI-Präsident Siegfried Russwurm. Erwartet wird, dass Bund und Länder am Mittwoch eher einen Stufenplan ohne Daten vorlegen, bei welchen Inzidenzzahlen Beschränkungen gelockert werden können - oder aber erneut verschärft werden müssen. Berlins Regierender Bürgermeister Müller verwies darauf, dass die Stadt bereits jetzt eine Inzidenz-Warnschwelle von 30 habe und einige Beschränkungen ohnehin erst bei einem Wert unter 10 aufgehoben werden könnten.

Am Dienstag hieß es, am werde sich am Mittwoch wohl nicht auf einen festen Stufenplan zu Öffnungsschritten einigen. Einige Länder plädieren dafür, dass man neben dem Inzidenzwert 50 etwa bei einem Wert von 30 oder 35 sowie ein weiterem bei zehn zusätzliche Öffnungsschritte festlegen könnte. Anderen Ländern sei dies zu starr, so dass ein Stufenplan als wenig wahrscheinlich gilt, hieß es in Verhandlungskreisen.