Merkel will mit China über Menschenrechte sprechen

Berlin (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel ruft China auf, "schnellstmöglich" den Dialog über Menschenrechte wieder aufzunehmen.

"Zu unserer Partnerschaft gehört auch, dass wir schwierige Themen ansprechen und alles auf den Tisch legen können", sagte Merkel am Mittwoch zur Eröffnung der virtuellen deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen. "Dabei spielt das Thema der Menschenrechte in unseren Gesprächen traditionsgemäß immer wieder eine Rolle", sagte sie mit Hinweis auf Meinungsverschiedenheiten mit der kommunistischen Führung in Peking und die Situation in Hongkong. Die Gespräche über Menschenrechte waren ausgesetzt worden.

Merkel betonte, wie wichtig ihr der Abschluss der Verhandlungen über das Investitionsabkommen zwischen der EU und China in der deutschen EU-Ratspräsidentschaft Ende 2020 gewesen sei. "Ich denke, dass dieses Investitionsabkommen auch ein Grundstein für die Wirtschaftsbeziehungen, für transparente Beziehungen, für gegenseitigen Marktzugang und Reziprozität sein kann." Man habe dabei auch über Arbeitsnormen gesprochen, weil "vernünftige Arbeitsbedingungen" überall von großer Bedeutung seien. Hintergrund sind Vorwürfe gegen Chinas Führung, dass die muslimische Minderheit der Uiguren Zwangsarbeit in Lagern leisten müsse.

Merkel betonte, dass die wirtschaftliche Zusammenarbeit sehr wichtig sei und das Spektrum der bilateralen Kooperation mittlerweile von Außenpolitik bis zu Klimaschutz und Gesundheit reiche. Es gehe auch um eine "Abstimmung darüber, wie wir bestimmte Konflikte auf der Welt regeln und lösen".