Merkel will Mittel aus EU-Fonds für Zukunftsinvestitionen verwenden

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) will Milliardengelder aus dem EU-Wiederaufbaufonds für Zukunftsinvestitionen verwenden. Merkel sagte am Freitag bei ihrer traditionellen Sommer-Pressekonferenz vor den Hauptstadtjournalisten, die Bundesregierung werde noch einmal einen Schwerpunkt setzen bei der digitalen Bildung und der Infrastruktur. Sie nannte außerdem den Klimaschutz. Das Finanzministerium und das Kanzleramt arbeiteten an einer entsprechenden Vorlage.

Merkel sagte, Deutschland stünden aus dem Fonds nach jetzigem Stand etwa 22 Milliarden Euro zu. "Das Ziel muss sein, das Geld möglichst schnell auszugeben." In der Zeit des Wirtschaftseinbruchs müsse in die Zukunft investiert werden.

Die Staats- und Regierungschefs der 27 Mitgliedsländer hatten sich vor einem Monat auf ein Corona-Krisenprogramm im Umfang von 750 Milliarden Euro geeinigt. 390 Milliarden Euro sollen als direkte Zuschüsse und 360 Milliarden Euro als Kredite gewährt werden./hoe/rm/bk/DP/eas