Merkel würdigt Arbeit der Gesundheitsämter in Corona-Pandemie

BERLIN (dpa-AFX) - Kanzlerin Angela Merkel (CDU) hat die Rolle der Gesundheitsämter bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie gewürdigt. "Wenn unser Land bisher so verhältnismäßig gut durch die Pandemie gekommen ist, wenn das Infektionsgeschehen nicht die Ausmaße erreicht hat, die wir in anderen Ländern beobachten mussten, dann hat das nicht zuletzt mit dem zu tun, was tagtäglich im Öffentlichen Gesundheitsdienst geleistet wird", sagte Merkel in ihrer am Samstag veröffentlichten wöchentlichen Videobotschaft.

Bund und Länder hatten am Freitagabend über eine stärkere Unterstützung und besser Ausstattung des Öffentlichen Gesundheitsdienstes (ÖGD) beraten, zu dem auch die Gesundheitsämter gehören. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) und die Vorsitzende der Länder-Gesundheitsminister, Berlins Senatorin Dilek Kalayci (SPD), wollen am Samstagmittag (12.00 Uhr) die Ergebnisse vorstellen. Der Bund hatte weitere Hilfen im Umfang von insgesamt 4 Milliarden Euro für den ÖGD zugesagt. Die Gesundheitsämter spielen etwa beim Verfolgen von Infektionsketten sowie bei Anordnungen von Tests und Quarantäne eine wesentliche Rolle.

Merkel sagte in ihrem Podcast, die Mitarbeiter des Öffentlichen Gesundheitsdienstes hätten einen "großartigen Beitrag" im Kampf gegen die Pandemie geleistet. An diesem Dienstag will sie in einer Videokonferenz mit Verantwortlichen vor Ort sprechen. Insbesondere wolle sie erfahren, "wie die Arbeit in den Gesundheitsämtern vor Ort abläuft, welche Herausforderungen sich stellen und wo die Politik helfen kann".

Jetzt gehe es darum, den Öffentlichen Gesundheitsdienst auch langfristig zu stärken, sagte Merkel. Im geplanten "Pakt für den Öffentlichen Gesundheitsdienst" wolle man mehr Stellen schaffen und die technische Ausstattung weiter verbessern. Insbesondere schnelle digitale Kommunikationswege seien wichtig./bk/DP/fba