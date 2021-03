Merkel zieht Oster-Ruhetage zurück und entschuldigt sich

Berlin (Reuters) - Bundeskanzlerin Angela Merkel hat die über Ostern geplanten Ruhetage zurückgenommen und sich für die entstandene Verunsicherung entschuldigt.

"Dieser Fehler ist einzig und allein mein Fehler", sagte Merkel am Mittwoch in einem kurzen Statement nach einer überraschend anberaumten Video-Schalte mit den 16 Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. "Ich weiß, dass dieser gesamte Vorgang zusätzliche Verunsicherung auslöste. Das bedauere ich zutiefst. Dafür bitte ich alle Bürgerinnen und Bürger um Verzeihung", fügte Merkel hinzu.

Die Idee, die dritte Pandemiewelle mit zusätzlichen Maßnahmen wie Ruhetagen über Ostern stoppen zu wollen, sei nicht falsch, sondern von "besten Absichten" geprägt gewesen, habe sich in der Kürze der Zeit aber nicht umsetzen lassen. Es habe zu viele offene Fragen wie Lohnfortzahlung und die Lage für Betriebe und Geschäfte gegeben, sagte Merkel.

Sie bedauere ihren Fehler umso mehr, als sich Deutschland in einer dritten Pandemiewelle befinde. Die Bund-Länder-Beschlüsse von Montag böten aber auch so einen guten Rahmen im Kampf gegen die Pandemie. "Ich bin zutiefst davon überzeugt: Wir werden das Virus gemeinsam besiegen." Der Weg sei hart und steinig, er sei von Erfolgen, aber auch von Fehlern und Rückschlägen gekennzeichnet. Das Virus werde aber langsam an Schrecken verlieren.