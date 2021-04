Merkels Balanceakt in den Beziehungen zu China

- von Andreas Rinke

Berlin (Reuters) - Normalerweise besteht Kanzlerin Angela Merkel darauf, dass es bei ihren Besuchen in China auch eine Pressekonferenz gibt - gerade weil eine Demokratie und ein kommunistisches Regime aufeinandertreffen.

Doch am Mittwoch wird alles anders sein: Die jährlichen bilateralen Regierungskonsultationen finden erstmals digital statt. Und es wird keine Pressekonferenz von Merkel und dem chinesischen Ministerpräsidenten Li Keqiang geben. Regierungssprecher Steffen Seibert verweist zwar darauf, dass dies auch schon einmal im Falle Indiens der Fall gewesen sei. Aber die Situation scheint symptomatisch für die derzeit schwierigen Beziehungen zu Peking. Denn die Bundesregierung steht mit ihrem Kurs, trotz Differenzen bei Menschenrechten und Rechtsstaatsfragen weiter einen intensiven Dialog zu pflegen, zunehmend unter Druck. "Kanzlerin Merkel hat über die vielen Jahre Vertrauen aufgebaut, das diesen öffentlichen Austausch ermöglicht. Ich mache aber keinen Hehl daraus: Die Rahmenbedingungen haben sich über die Jahre verändert und tendenziell verschlechtert", sagte der stellvertretende CDU/CSU-Fraktionschef Johann Wadephul zu Reuters.

Einerseits hat Deutschland schon aus wirtschaftlichen Gründen ein enormes Interesse an engen Beziehungen - darauf verweisen deutsche Wirtschaft und Regierung. Andererseits drängen die USA auf einen härteren Umgang mit der aufstrebenden Supermacht. Merkel und Außenminister Heiko Maas haben immer wieder betont, dass Deutschland nicht zwischen den beiden Supermächten zerrieben werden will, und ein sogenanntes Decoupling (Entkopplung) des Westens und Chinas etwa im Digitalbereich abgelehnt.

Deshalb hatte die Kanzlerin in der deutschen EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr 2020 darauf gedrängt, dass das Investitionsabkommen zwischen der EU und China noch verabschiedet wird. Amerikanische Kritik kontert man mit dem Hinweis, dass auch die USA ein solches Investitionsabkommen mit Peking haben. Doch in Berlin macht man sich wenig Hoffnung, dass es zu einer schnellen Ratifizierung in der EU kommen wird. Vielen anderen EU-Staaten ist das Abkommen weniger wichtig als der Exportnation Deutschland.

Hinzu kommen die gegenseitigen Sanktionen, mit denen der Westen und China sich im März überzogen. Nach EU-Sanktionen gegen chinesische Beamte, denen die Unterdrückung der Minderheit der Uiguren vorgeworfen wird, setzte China zehn Europäer sowie vier Organisationen auf eine Schwarze Liste - darunter den Grünen-Europaabgeordneten Reinhard Bütikofer sowie das Mercator Institut für China Studien (Merics) in Berlin.

AUCH INNENPOLITISCHER DRUCK

Mit dem Festhalten an den Regierungskonsultationen will Merkel Kontinuität unterstreichen. Fast das gesamte Bundeskabinett nimmt deshalb an den virtuellen Treffen teil. Merkel wird gemeinsam Li zudem ein Gespräch mit Wirtschaftsvertretern führen.

Auch in Deutschland wächst der Druck, etwa wegen der Verfolgung der Uiguren eine härtere Linie gegen China zu fahren. Dies könnte auch Thema im Wahlkampf werden. Grünen-Kanzlerkandidatin Annalena Baerbock etwa kritisierte zuletzt, dass die EU bei dem Investitionsschutzabkommen die Frage der Zwangsarbeit von Uiguren nicht ausreichend angesprochen habe. Produkte von chinesischen IT-Anbietern wie Huawei dürften nicht mehr in europäische Infrastruktur verbaut werden, fordert Baerbock. Eine ähnliche Position nimmt seit Monaten der Vorsitzende des Auswärtigen Ausschusses, Norbert Röttgen (CDU), ein. Die Spannungen haben auch die Bemühungen verstärkt, dass Deutschland und die EU-Partner zunehmend strategisch wichtige Produkte wie Batterien, Medizinprodukte sowie auch Halbleiter wieder selbst herstellen wollen, um Abhängigkeiten auch von China zu reduzieren.

"Die diesjährigen deutsch-chinesischen Regierungskonsultationen müssen daher unbedingt als Plattform genutzt werden, um eindeutige Forderungen zu stellen", verlangte der außenpolitische Sprecher der FDP, Bijan Djir-Sarai. Es gehe nicht nur um die Uiguren, sondern auch die "aggressive Politik gegenüber Hongkong und Taiwan und im Südchinesischen Meer", sagte er Reuters.

Einen Gesprächsabbruch fordert allerdings niemand. Baerbock sprach von "Dialog und Härte". Grünen-Außenpolitiker Omid Nouripour betonte bei aller Kritik, dass ein "Decoupling" keine Option sei, "weil wir die Klimakrise als Menschheitsaufgabe meistern wollen". Ohne China als größten Produzenten von Treibhausgasen geht dies nicht. Erst vor wenigen Tagen telefonierten deshalb Merkel und Frankreichs Präsident Emmanuel Macron mit Xi und sprachen über Klimafragen. "China bleibt nicht nur bilateral für uns, sondern auch für die Welt insgesamt ein enorm wichtiger Faktor", sagte der CDU-Außenpolitiker Wadephul.

Allerdings signalisiert die Bundesregierung Richtung Washington, dass man die strategische Herausforderung durch die militärischen Muskelspiele Pekings durchaus erkennt. Im Herbst wird eine deutsche Fregatte Richtung Ostasien in See stechen - um dort auch durch das von China beanspruchte Südchinesische Meer zu fahren.