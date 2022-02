Merkwürdig: Die Q4-Zahlen der Pinterest-Aktie sind schon vollkommen verpufft

Die Pinterest-Aktie notiert derzeit auf einem Aktienkursniveau von 24,71 US-Dollar. Das bedeutet, dass das 52-Wochen-Tief von 24,01 US-Dollar nicht mehr weit entfernt ist. Wirklich bemerkenswert ist jedoch ein anderer Blickwinkel.

Schließlich konnte die Pinterest-Aktie nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen wieder einmal aufatmen. Der Aktienkurs rauschte zwischenzeitlich um ca. 20 % in die Höhe. Davon ist jetzt jedoch nicht mehr viel zu sehen.

Es scheint so, als wäre der Effekt in Gänze verpufft. Dabei hatten es diese Quartalszahlen einmal mehr in sich. Lass uns heute daher noch einmal einen Blick auf die Zahlen für das vierte Quartal riskieren und schauen, warum die Aktie heute eigentlich preiswerter erscheint denn je.

Pinterest-Aktie: Q4 -Zahlen, die nicht hätten verpuffen sollen

Die Pinterest-Aktie kam im vierten Quartal jedenfalls auf einen Umsatz in Höhe von 847 Mio. US-Dollar, was immerhin ein Plus im Jahresvergleich von 20 % bedeutete. Viel entscheidender ist jedoch die Entwicklung beim Nettoergebnis. Mit einem Wert von 175 Mio. US-Dollar schrieb das soziale Netzwerk insgesamt sehr schwarze Zahlen. Profitabilität ist für mich jedenfalls ein großes Thema beziehungsweise ein Gamechanger.

Zwar ließ die Nutzerentwicklung weiterhin zu wünschen übrig, mit 431 Mio. monatlich aktiven Nutzern ist das Ökosystem ein wenig geschrumpft. Das Management fügte jedoch bei, dass man zum 1. Februar wieder über 436,8 Mio. monatlich aktive Accounts besaß. Auch diese Tendenz könnte daher gestoppt sein. Wobei die eigentlich positive Entwicklung die Monetarisierung der bisherigen Nutzer ist.

Die US-Nutzer der Pinterest-Aktie stehen pro Jahr für 21,98 US-Dollar jeweils ein. Internationale User schafften es durchschnittlich auf 1,59 und 0,57 US-Dollar im vergangenen Quartal. Die Tendenz zeigt hier entsprechend in die richtige Richtung. Eigentlich ein sehr solides Quartalszahlenwerk, das mit weiterem zumindest zweistelligen Umsatzwachstum im ersten Vierteljahr gemäß der Prognose anhalten soll. Mit einem Ergebnis je Aktie von 0,49 US-Dollar für 2021 hat es definitiv interessante Profitabilität gegeben.

KGV 50 und weiteres Wachstumspotenzial!

Die Pinterest-Aktie ist so gerade im Jahr 2021 profitabel gewesen, wobei rund die Hälfte des Ergebnisses erst im vierten Quartal dazugekommen ist. Das zeigt, dass es durchaus das Potenzial gibt, jetzt das Geschäft konsequent und nachhaltig zu skalieren. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von derzeit ca. 50 erscheint mir die fundamentale Bewertung dafür nicht zu teuer.

Es ist daher wirklich bemerkenswert, dass dieses Zahlenwerk so schnell wieder verpufft ist. Aber auch ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von momentan 6,3 zeigt eine vergleichsweise günstige Bewertung auf. Dieses soziale Netzwerk besitzt jedenfalls noch jede Menge Raum, um die eigenen Nutzer zu monetarisieren. Alleine die jetzige Größe reicht für mich mehr als aus, um dieses Bewertungsmaß mit steigenden Gewinnen langfristig zu rechtfertigen.

Der Artikel Merkwürdig: Die Q4-Zahlen der Pinterest-Aktie sind schon vollkommen verpufft ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Vincent besitzt Aktien von Pinterest. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Pinterest.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images