Merz an Flüchtlinge - "Wir können Euch hier nicht aufnehmen"

Berlin (Reuters) - Der Kandidat für den CDU-Vorsitz, Friedrich Merz, hat sich strikt gegen die Aufnahme weiterer Flüchtlinge aus der Türkei ausgesprochen.

Es müsse das klare Signal geben: "Es hat keinen Sinn, nach Deutschland zu kommen", sagte Merz am Montag dem Radiosender MDR aktuell. "Wir können Euch hier nicht aufnehmen." Zugleich betonte der frühere Unions-Fraktionschef, die derzeitige Lage an der türkisch-griechischen Grenze sei "eine große humanitäre Katastrophe". Deutschland müsse helfen, auch der Türkei, damit die Menschen dort einigermaßen menschenwürdig unterkämen. "Das ist eine schwierige Lage." Dennoch müsse klar sein: "So etwas wie 2015/2016 darf sich nicht wiederholen." Einen erneuten "Kontrollverlust" dürfe es nicht geben, Deutschland müsse die Kontrolle über die eigenen Grenzen behalten.

Wegen der Eskalation des Syrien-Konflikts in Idlib hat die Türkei angekündigt, Flüchtlinge auf ihrem Weg in die Europäische Union nicht mehr aufhalten zu wollen.