Merz soll Hauptrolle bekommen - Laschet attackiert erneut Scholz

Berlin (Reuters) - Der CDU-Wirtschaftspolitiker Friedrich Merz wird laut Unions-Kanzlerkandidat Armin Laschet auch künftig eine entscheidende Rolle bekommen.

"Er ist das wirtschafts- und finanzpolitische Gesicht, der auch die Bundespolitik prägen wird nach der Bundestagswahl", sagte Laschet am Dienstag bei einer Veranstaltung des Wirtschaftsrats der CDU. "Wir haben eine breite Mannschaft." Das Team um ihn werde bald sichtbar werden, rechtzeitig vor der Wahl Ende September.

Dann werde hoffentlich auch SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz mal gefragt, wo eigentlich sein Team sei: "Wo sind denn all die Leute, die ihr jetzt irgendwo festbindet in Hinterzimmern, damit die bloß keine Interviews geben." Der Wahlkampf der SPD ist voll auf Scholz zugeschnitten, der in Umfragen wesentlich bessere persönliche Zustimmungswerte hat als Laschet.

Laschet forderte Scholz erneut auf, eine Koalition mit den Linken, die als eine von mehreren Bündnissen derzeit in Umfragen rechnerisch möglich ist, auszuschließen. "Das ist eine Partei, die gehört nicht in deutsche Regierungen." Laschet verwies auf das Abstimmungsverhalten der Linken bei den Themen Afghanistan und Europa.

Die Bundestagswahl werde knapp, es gehe um eine Richtungsentscheidung, auch um die Frage, ob die Linken in die Regierung kämen, ergänzte Laschet. Die SPD wolle sich das als Option erhalten, um am Ende Druck auf die FDP machen zu können, in eine Regierung mit SPD und Grünen einzutreten. "Deshalb erwarte ich klipp und klar: Ja oder nein, wird die Links-Partei an einer Regierung in Deutschland beteiligt? Ich finde, wir können von dem, der Kanzler werden will, eine klare Aussage erwarten. Das ist das Minimum, was jetzt erfolgen muss."