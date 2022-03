Merz stellt sich hinter Habeck-Verhandlungen in Katar

BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat sich ungeachtet weiter bestehender Kritik an der Menschenrechtslage hinter die Verhandlungen von Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) in Katar gestellt. "Katar ist sicherlich ein nicht ganz unproblematischer Partner. Aber wir kritisieren diese Reise des Bundeswirtschaftsministers ausdrücklich nicht", sagte Merz, der auch CDU-Vorsitzender ist, am Montag vor einer Sitzung der Abgeordneten von CDU und CSU in Berlin.

Die Energieversorgung in Deutschland und Europa müsse sichergestellt werden, sagte Merz. "Deutschland darf auf keine Option in der Energiegewinnung, -erzeugung mehr verzichten", ergänzte er. Vor allem müsse sich Deutschland so schnell wie möglich unabhängig machen von russischem Gas und Öl. "Und wenn das dem Zweck dient, dann ist das bei aller Kritik, die wir an dem Regime in Katar unverändert haben, ein Weg, den wir durchaus konstruktiv begleiten", sagte Merz.

Habeck hatte am Sonntag in Begleitung einer Wirtschaftsdelegation in Katar versucht, Geschäfte deutscher Firmen zur Versorgung Deutschlands mit Flüssigerdgas (LNG) anzubahnen, um die Abhängigkeit von russischem Gas zu verringern. Anschließend führte er in den Vereinigten Arabischen Emiraten Gespräche über eine künftige Zusammenarbeit im Wasserstoff-Bereich./bk/DP/ngu