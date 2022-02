Merz: Union stützt Regierung bei Bemühung um Friedenssicherung

BERLIN (dpa-AFX) - CDU-Chef Friedrich Merz hat Kanzler Olaf Scholz (SPD) Rückendeckung bei dessen Verhandlungen zur Entschärfung der Krise zwischen Russland und der Ukraine zugesichert. Die Unionsfraktion werde die Bundesregierung bei allen Bemühungen unterstützen, den Frieden in Europa zu bewahren, sagte Merz am Dienstag in Berlin nach seiner Wahl zum Vorsitzenden der Unionsfraktion im Bundestag. Die Außenpolitik sei nicht die Hauptauseinandersetzungsebene zwischen Regierung und Opposition - "jedenfalls so lange die Bundesregierung in dieser Weise verantwortungsvolle Außenpolitik macht". Die Regierung sei hier "wenn auch spät auf dem richtigen Weg".

Es scheine, als seien die Gespräche von Scholz in Kiew und Moskau sehr gut gewesen, sagte Merz. Zudem gebe es offensichtlich erste Anzeichen dafür, dass Russland Truppen zurück verlege. "Wenn das so sein sollte, ist das ein ausgesprochen hoffnungsvolles Zeichen", ergänzte der Unionsfraktionschef./bk/DP/ngu