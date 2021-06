Merz: Wahlausgang in Sachsen-Anhalt ist klare Bestätigung für Laschet

BERLIN/MAGDEBURG (dpa-AFX) - Der CDU-Politiker Friedrich Merz sieht im guten Abschneiden seiner Partei bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt auch ein klares Signal für die Bundesebene. "Das ist eine eindrucksvolle Bestätigung auch für unseren Kanzlerkandidaten Armin Laschet", sagte Merz am Sonntagabend nach den ersten Hochrechnungen. Der CDU-Ministerpräsident Reiner Haseloff habe zwar ein "überragendes Vertrauen der Bevölkerung" in Anspruch nehmen können. Das Ergebnis sei aber ohne den bundespolitischen Trend nicht möglich gewesen, erklärte Merz. "Die Botschaft ist klar und undeutig: Die CDU kann noch Wahlen gewinnen."/faa/DP/he