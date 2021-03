Messlatte 15.000 im DAX erreicht - was waren die Treiber?

Aufwärtstrend hält im DAX an

Erneut startet der XETRA-Handel stark und knüpfte an die Gewinne des Vortages an. Diesmal wieder mit einer Kurslücke, die wir am Morgen bereits skizziert hatten. Dabei stellte Daniel Saurenz die 15.000 Punkte in Aussicht:

Direkt nach dem XETRA-Start wurde bereits die 14.900 erobert. Eine Korrektur blieb aus, sodass wir mit 14.890 Punkten nur ein geringeres Tagestief sahen.

Über mehrere Stunden gab es zunächst keine Bewegung, bevor am Nachmittag der DAX noch einmal Schwung holte und nicht nur neue Tageshochs vollzog, sondern dynamisch zur runden Marke von 15.000 Punkten strebte.

Diese übersprang der Aktienindex und markierte schliesslich mit 15.029 Zählern ein sehr starkes neues Rekordhoch, was 190 Punkte über dem Vortagesschluss lag.

Folgende Parameter umrahmten den Dienstag:





Eröffnung14.897,66Tageshoch15.029,70Tagestief14.890,28Vortageskurs14.817,72Schlusskurs15.008,61

Vor allem die Bewegung am Nachmittag als Ausbruch aus einer Seitwärtsphase charakterisierte den heutigen Handelstag:

Nachbörslich fiel der Index jedoch wieder unter diese runde Kursschwelle zurück. Der Dow Jones drückte das Stimmungsbild am Aktienmarkt und verlort ebenfalls Boden. Hintergrund waren die erneut anziehenden Anleihenpreise in New York. Mit 1,77 Prozent stieg die Rendite der zehnjährigen US-Staatspapiere auf ein neues Verlaufshoch. In dieser Region notierten die Bonds letztmalig im Januar 2020.

Welche Aktien standen im DAX-Handel heute im Fokus?

Aktien-Bewegungen im DAX

Zyklische Aktien waren heute gefragt. Eine Covestro ebenso wie eine BASF, aber auch wieder die Automobilaktien. Am frühen Nachmittag berichtete Andreas Bernstein über die Geschehnisse und die Chartsituation bei Volkswagen:

Das Jahreshoch ist damit bei der Volkswagen-Aktien nicht mehr weit entfernt und die jüngste Konsolidierung womöglich schon ausreichend.

Eine weitere Meldung aus dem Umfeld sorgte ebenso für Aufsehen. Einem "Leak" zufolge könnte sich die US-Autosparte in "Voltswagen" umbenennen. Nur ein Marketing-Schachzug oder eine ernste Alternative, um sich auf die Elektromobilität in den nächsten Jahren einzustellen?

Auf der positiven Seite fand man somit alle drei Auto-Aktien des Index wieder. Als DAX-Verlierer des Tages wurde die RWE gelistet. Nachdem der MDAX-Konzern Nordex einen Großauftrag aus Spanien erhielt, bekam die Konkurrenz etwas Gegenwind im Aktienkurs.

Alle Tops und Flops aus dem DAX sehen Sie hier geordnet:

Wie wirkte sich dieser Handelstag auf das mittelfristige Chartbild aus?

Mittelfristiges DAX-Chartbild

Das mittelfristige Chartbild kann nur als mustergültig beschrieben werden. Auf die Konsolidierung folgte nun ein weiterer Anstieg, der ein neues Rekordhoch mit sich brachte.

Übergeordnet ist damit ein technischer Aufwärtstrendkanal skizzierbar:

Als "nächste psychologische Schwelle" hatten wir gestern die 15.000 umschrieben, heute wurde diese schon Wirklichkeit. Ob sich das Niveau dort etablieren lässt?

Gerne geben wir Morgen eine neue Einschätzung zum Aktienmarkt ab und stellen Aktien vor, die für Bewegung und Schlagzeilen sorgen.

Schalten Sie dazu unseren youtube-Kanal der LS-Exchange gegen 9.00 Uhr ein.

Einen angenehmen Feierabend wünscht Ihnen an dieser Stelle das Team der LS-Exchange und TRADERS' media GmbH.

