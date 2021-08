Meta Financial hält die Dividende stabil

Die Meta Financial Group Inc. (ISIN: US59100U1088, NASDAQ: CASH) zahlt ihren Investoren eine Dividende in Höhe von 5 US-Cents aus. Aktionäre erhalten die Ausschüttung für das vierte Quartal des Fiskaljahres 2021 am 1. Oktober 2021 (Record date: 9. September 2021).

Auf das Jahr hochgerechnet werden 0,20 US-Dollar ausbezahlt. Die aktuelle Dividendenrendite liegt damit beim derzeitigen Aktienkurs von 48,16 US-Dollar (Stand: 26. August 2021) bei 0,41 Prozent. Meta Financial ist die Muttergesellschaft der MetaBank. Der Finanzkonzern betreibt Filialen in Storm Lake in Iowa sowie in Brookings und Sioux Falls in South Dakota. Im dritten Quartal des Fiskaljahres 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 130,9 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 103,2 Mio. US-Dollar) sowie einen Nettogewinn von 38,7 Mio. US-Dollar (Vorjahr: 18,2 Mio. US-Dollar), wie am 28. Juli berichtet wurde. Die Meta Financial-Aktie ist an der Technologiebörse NASDAQ notiert und liegt dort auf der aktuellen Kursbasis seit Jahresanfang 2021 mit 31,73 Prozent im Plus. Die aktuelle Marktkapitalisierung liegt bei 1,58 Mrd. US-Dollar (Stand: 26. August 2021). Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de