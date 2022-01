META PLATFORM - Jetzt wird es ernst für die Bullen

Die Aktie von Meta Platform (früher Facebook) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung. Diese startete im September 2012 bei 17,55 USD und führte die Aktie im September 2021 auf das aktuelle Allzeithoch bei 384,33 USD. Seitdem befindet sich die Aktie in einer Korrekturbewegung. Daran ändert auch die Umbenennung nichts.

In der letzten Woche fiel die Aktie dabei unter das alte Allzeithoch aus dem August 2021 bei 304,67 USD zurück. Allerdings stoppte die Abwärtsbewegung am log. 61,8 % Retracement der Aufwärtsbewegung ab Januar 2021. Diese Abwärtsbewegung kann als bullische Flagge eingeordnet werden. Der Wert setzte in der letzten Woche auf der unteren Begrenzung dieser Flagge auf und bildete eine Unsicherheitskerze aus.

Auf letzter Rille

Die Abwärtsbewegung in der Aktie von Meta Platforms steht vor einer wichtigen Entscheidung. Gelingt eine stabile Rückkehr über 304,67 USD, dann könnte es zu einer Aufwärtsbewegung an die obere Begrenzung der Flagge bei aktuell 286,11 USD kommen. Ein Ausbruch darüber würde Potenzial in Richtung Allzeithoch und evtl. sogar bis 453,45 USD eröffnen.

Sollte der Wert allerdings stabil unter 290,69 USD abfallen, dann würde eine weitere Abwärtsbewegung drohen. In diesem Fall könnte die Rally ab Januar 2021 ausgelöscht werden. Ein Rückfall gen 244,61 USD würde also drohen.

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Alexander Paulus, Technischer Analyst und Trader)