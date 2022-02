META PLATFORMS - Aktie bleibt ohne Halt

Am 03. Februar brach die Meta-Aktie nach der vorabendlichen Veröffentlichung der Quartalszahlen in der Spitze über 25 % ein und fiel damit unter die mittelfristigen Unterstützungen bei 286,79 und 245,18 USD. Doch statt im Anschluss zumindest wieder an letztere Hürde zu klettern, wurde die Aktie auch in den folgenden Tagen weiter gedrückt und erreicht aktuell den kleinen Support bei 218,62 USD.

Darunter könnte der Abwärtstrend direkt bis 207,11 USD führen. Sollte sich dort keine Bodenbildung anschließen, wäre schon ein Kursrutsch bis 195,00 USD die Folge. Und selbst ein Abtauchen an die langfristige Aufwärtstrendlinie auf Höhe der Unterstützung bei 175,49 USD könnte dann nicht mehr ausgeschlossen werden, ehe dort eine große Erholung folgen sollte.

Im derzeit stark bärischen Umfeld wäre dagegen erst ein Ausbruch über die kleinere Barriere bei 235,00 USD ein Zeichen für eine erste kurze Aufwärtsbewegung. Diese könnte aber schon an der Widerstandszone von 245,18 bis 253,50 USD wieder enden.

Charttechnisches Fazit: Bricht die Meta-Aktie jetzt nachhaltig unter 218,62 USD ein, ist die Fortsetzung des brachialen Abwärtstrends in Richtung 195,00 USD zu erwarten.

Meta Platforms Chartanalyse (Tageschart)

(© GodmodeTrader 2022 - Autor: Thomas May, Experte für Fibonacci-Analyse)