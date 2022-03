Meta Platforms: IPO von Meesho

Meta Platforms dürfte inzwischen eigentlich jeder kennen. Hinter dem Namen steckt der Facebook-Mutterkonzern, der sich in Zukunft mehr im Metaversum engagieren will. Mithilfe des Namenswechsels hat das Management das klar erkennbar gemacht.

Aber sagt dir Meesho etwas? Falls nicht: Das ist ein indisches Unternehmen, an dem Meta Platforms beteiligt ist. Dahinter steckt ein wachsendes Ökosystem und ein E-Commerce-Akteur in der Region. Pläne um einen oder sogar zwei IPOs sorgen derzeit für Wirbel. Sie könnten einen wenig versteckten Wert im Gesamtkonzern offenbaren.

Meta Platforms: Der IPO von Meesho

Meta Platforms ist neben der Softbank ein Eigner von Meesho. Gemeinsam erwägen sie derzeit einen Börsengang sowohl in Indien als auch in den USA. Dabei geht es unter anderem darum, einem Regulierungsdruck aus Indien auszuweichen. Aber auch Mittel aus dem Gesamtkonzern freizugeben, die vielleicht für andere Wachstumsmärkte nutzbar sind.

Meesho wurde bereits im September des Jahres 2021 mit 4,9 Mrd. US-Dollar bewertet. Durch weiteres Wachstum und einen Börsengang könnte sich dieser Wert natürlich noch erhöhen. Mit bereits 17,8 Mio. Mitgliedern, die Waren insbesondere über die Plattformen von Meta Platforms verkaufen, ist eine starke operative Basis gegeben.

Natürlich ist Meesho nur ein kleineres Unternehmen im Gesamtkonzern von Meta Platforms. Zum Vergleich: Der US-Konzern kommt auf insgesamt 544 Mrd. US-Dollar Börsenwert, selbst nach dem Sell-Off. Das heißt, dass Meesho für nicht einmal 1 % dieses Börsenwertes einstünde bei den letzten Bewertungen. Der US-Tech-Konzern besitzt das Unternehmen außerdem nicht einmal in Gänze. Trotzdem: Über einen Börsengang und eine höhere Bewertung kann ein solches Filetstück offenbart werden. Vielleicht ergibt sich die Möglichkeit, einen Milliardenbetrag für andere Wachstumsoffensiven freizulegen.

Ein Mosaikteilchen

Meesho ist für Meta Platforms daher eher ein Mosaikteilchen. Trotzdem eines, das womöglich für einen niedrigen Milliardenbetrag an US-Dollars einstehen kann. Mit deren Hilfe und einem erfolgreichen Börsengang können weitere Mittel eingesammelt werden, die man für die Expansion in das Metaversum nutzen kann. Entscheidend ist trotzdem, dass das Kerngeschäft weiter profitabel ist und bleibt. Hier können höhere freie Mittel für die Expansion geschaffen werden.

Meesho ist daher eher eine Randnotiz. Aber eine, die trotzdem im Wachstumsmarkt Indien aktiv ist. Ob wir mittel- bis langfristig noch mehr von diesem E-Commerce-Akteur hören werden? Ja, vielleicht.

