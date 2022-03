Meta-Platforms Long: 44 Prozent Chance!

Bis auf Weiteres hat das Nutzer-Wachstum bei Facebook sein Ende gefunden. Der CEO von Facebooks Mutterkonzern Meta-Platforms Mark Zuckerberg legte am 2. Februar nachbörslich enttäuschende Quartalszahlen vor, was die Aktie bis zum Handelstag am 14. März in der Spitze um rund 42 Prozent einbrechen ließ. Das erwartete KGV 2022 von 16 ist auf ein Niveau gesunken, wo sich deutsche Industriewerte tummeln. Gelingt es Mark Zuckerberg -auf Basis des Jahres 2022 - das Gewinnwachstum pro Aktie bis in das Jahr 2024 wie geplant um 33 Prozent zu steigern, würde dies ein erwartetes KGV 2024 von aktuell 11,37 ergeben. Diese Gemengelage lässt durchaus Gedanken über eine Long-Strategie zu. Ein kurzfristig nicht zu vernachlässigender Faktor ist die Lage im Ukraine-Krieg. An den Börsen wiege die Hoffnung auf Frieden in der Ukraine momentan schwerer als die Angst vor einer weiteren Eskalation.

.

Zum Chart

.

Nach dem Overnight Gap am 3. Februar verläuft der Kurs von Meta Platforms entlang der Benchmark Nasdaq 100. Der unmittelbare Abwärtstrend bei Meta wurde gebrochen und der Kursverlauf startet eine Bodenbildung. Wie schon oben im Text erwähnt, werden die Märkte aktuell von der Lage im Ukrainekrieg getrieben. Aktuell hat es den Anschein, dass eine substanzielle Verhandlung zwischen den beiden Kriegsparteien wahrscheinlicher wird und auch bei Meta eine Bodenbildung anschiebt. Neben der Entwicklung im Ukrainekrieg haben die Marktteilnehmer gestern um 19:30 MEZ in die USA geblickt, wo die US-Notenbank ihren Zinsentscheid verkündet hat. Wie vom Markt erwartet gab es eine Leitzinserhöhung von 0,25 Prozent. Rückenwind kommt auch aus China, wo die Kurse deutlich stiegen, nachdem die Regierung in Peking weitere wirtschaftliche Anreize angekündigt hatte. Eine Fortsetzung der Erleichterungsrally bis in den Bereich 229,01 US-Dollar und darüber ist unter diesen Voraussetzungen möglich.

Meta Platforms Inc. (Tageschart in US-Dollar) Tendenz:

Wichtige Chartmarken Widerstände: 210,52 // 244,88 US-Dollar Unterstützungen: 185,33 // 168,01 US-Dollar

Fazit

Die Aktie des Internetrieses Meta-Platforms hat nach der Veröffentlichung der letzten Quartalszahlen am 2. Februar bis 14. März in der Spitze rund 42 Prozent an Kursverlusten einstecken müssen. Auf den Kurs drückte auch die Entwicklung des Krieges in der Ukraine, nachdem die russische Administration die social media Plattform verbieten will. Es scheint, dass all die schlechten Nachrichten eingepreist sind und der Meta-Kurs eine Bodenbildung vollzieht.

.

Mit einem Open End Turbo Long auf Meta (WKN MD2DNX) könnten risikofreudige Anleger, die einen steigenden Kurs erwarten, überproportional durch einen Hebel von 4,07 profitieren. Das Ziel sei bei 229,01 US-Dollar angenommen (7,32 Euro beim Turbo). Der Abstand zur Knock Out-Barriere beträgt gemessen vom Schlusskurs 26,40 Prozent. Der Einstieg in diese spekulative Position bietet sich dabei stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte beim Basiswert bei 184,01 US-Dollar platziert werden. Im Open End Turbo Long ergibt sich daraus ein Stoppkurs bei 3,23 Euro. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis dann 1,2 zu 1.

Strategie für steigende Kurse WKN: MD2DNX Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 5,04 - 5,10 Euro Emittent: Morgan Stanley Basispreis: 150,12 US-Dollar Basiswert: Meta Platforms Inc. KO-Schwelle: 150,12 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 203,91 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 7,32 Euro Hebel: 4,07 Kurschance: + 44 Prozent Quelle: Morgan Stanley

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu Morgan Stanley eingegangen ist.

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zu JP Morgan eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes. Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.