META PLATFORMS - Vorsicht, Rutschgefahr!

Nach dem impulsiven Abverkauf der Facebook-Aktie - nunmehr als Meta Platforms am Markt unterwegs - kommen die Bullen nicht mehr wirklich zum Zuge. Wie ist die aktuelle Chartsituation zu bewerten?

Bärische Keilformation dominiert das Bild

Die Erholungsbewegung nach dem herbstlichen Abverkauf der Aktie trägt von den charttechnischen Strukturen her tendenziell einen bärischen Charakter, da sie innerhalb einer bärisch zu interpretierenden Keilformation abläuft.

Diese Art von Chartformation wird nach einem vorherigen Rücksetzer in der Regel gen Süden hin aufgelöst. Dementsprechend muss man sich in den kommenden Tagen und Wochen tendenziell auf eine neue Verkaufswelle in der Aktie einstellen.

Fazit: Unterhalb von 360 USD dominieren die Abwärtsrisiken in den Bereich 295 bis 305 USD.

Meta Platforms Aktie Chartanalyse Tageschart

