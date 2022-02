Meta Platforms: Zeit, den Dip zu kaufen?

Die Ergebnisse von Meta für das vierte Quartal kamen bei den Anlegern nicht gut an.

Die Aktie hat einen Wert, den Wachstumsaktien nur selten erreichen.

Meta Platforms wird auch dann noch ein großartiges Unternehmen sein, wenn das Metaverse floppt.

In 3 Sätzen

Nach der Reaktion des Marktes zu urteilen, ist er nicht allzu begeistert von den Ambitionen von Meta Platforms, der Marktführer im Metaverse zu werden. Stattdessen hätte das Unternehmen lieber seine Facebook- und Instagram-Plattformen Geld drucken und die Aktionäre belohnen lassen. CEO und Gründer Mark Zuckerberg hat jedoch andere Pläne.

In den letzten sechs Monaten hat die Meta-Aktie mehr als 40 % verloren, nachdem sie im September ein Allzeithoch erreicht hatte. Der größte Teil des Rückgangs erfolgte jedoch, nachdem Meta am 2. Februar seine Ergebnisse für das vierte Quartal bekannt gegeben hatte: ein Rückgang von mehr als 30 % in weniger als einer Woche. Meta setzt voll auf das Metaverse und wird viel Geld ausgeben, was die Gewinne schmälert - etwas, das die Wall Street hasst. Ist dieser kurzfristige Pessimismus ein versteckter Segen für langfristige Investoren?

Oberflächlich betrachtet waren die Quartalsergebnisse von Meta eine gemischte Sache. Der Quartalsumsatz stieg im Jahresvergleich um 20 % auf 34 Mrd. US-Dollar, aber die Kosten und Ausgaben stiegen noch schneller um 38 % auf 21 Mrd. US-Dollar. Aufgrund der höheren Ausgaben sank die operative Marge von 46 % im vierten Quartal 2021 auf 37 %. Dies alles schlug sich im Ergebnis nieder: Meta meldete einen Gewinn pro Aktie (EPS) von 3,67 US-Dollar, während die Analysten laut Refinitiv mit 3,84 US-Dollar gerechnet hatten.

Die vielleicht wichtigste Kennzahl, auf die sich die Anleger konzentrierten, waren die täglich aktiven Nutzer (DAUs) von Facebook, die zum ersten Mal seit dem Börsengang zurückgingen. Im dritten Quartal hatte Facebook weltweit 1,930 Milliarden Nutzer, im vierten Quartal sank diese Zahl auf 1,929 Milliarden. Dies ist zwar nur ein Verlust von 0,5 %, könnte aber ein Warnzeichen sein. Erschwerend kommt hinzu, dass Mark Zuckerberg auf der Telefonkonferenz von Meta erwähnte, dass das Wachstum und die Popularität von TikTok dem Geschäft schadet. Zum Vergleich: Zuckerberg erwähnte TikTok fünf Mal während der Telefonkonferenz - Facebook und Instagram erwähnte er jeweils elf Mal.

Meta hat auch zum ersten Mal sein Reality-Labs-Segment vorgestellt, das seine Hardware, Software und Inhalte für Augmented (AR) und Virtual Reality (VR) umfasst. Die Ergebnisse waren nicht schön. Reality Labs hat im vierten Quartal 877 Mio. US-Dollar eingenommen, aber im gleichen Zeitraum 3,3 Mrd. US-Dollar verloren. Nach der Aufspaltung dieses Segments wurde den Anlegern klar, wie viel Kapital nötig ist, um die AR- und VR-Technologie der breiten Masse zugänglich zu machen.

Die Prognosen für 2022 waren ebenfalls besorgniserregend. Es wird erwartet, dass der Umsatz in Q1 nur zwischen 3 und 11 % wachsen wird - nicht attraktiv, wenn viele andere große Tech-Aktien schneller und mit weniger Unebenheiten auf dem Weg wachsen. Das Wachstum wird durch Apples neue iOS-Änderungen zum Datenschutz beeinträchtigt, die laut Meta die Ausgaben für das Ad Targeting leicht erhöhen werden. Darüber hinaus werden die Wechselkurse und die schwierigen Vorjahresvergleiche für zusätzlichen Gegenwind sorgen.

Meta wird in diesem Jahr stark in das Wachstum investieren, da sich die Ausgaben voraussichtlich auf 90 bis 95 Mrd. US-Dollar belaufen werden - ein Anstieg von 30 % gegenüber den Ausgaben im Jahr 2021. Der Aufstieg zum Marktführer im Metaverse wird nicht billig sein, aber Meta Platforms geht aufs Ganze.

Wenn du einen sofortigen Metaverse-Erfolg für das Geschäft und die Aktie von Meta Platforms erwartest, solltest du wahrscheinlich die Finger von der Aktie lassen. Wer nach der Motley-Fool-Methode investiert, d. h. großartige Unternehmen kauft und mindestens drei bis fünf Jahre lang hält, für den könnte die Meta-Platforms-Aktie attraktiv sein.

Nur wenige andere Unternehmen auf der Welt verfügen über die finanziellen Ressourcen von Meta Platforms und keines hat sich so sehr der Verwirklichung des Metaverse verschrieben. Wenn Meta es nicht schafft, wird es wahrscheinlich niemand tun. Wer an das Metaverse oder an AR und VR glaubt, für den ist Meta Platforms ein Muss.

Außerdem ist Meta im Moment unglaublich billig.

Via YCharts

Das 16-Fache des Gewinns (KGV) und das 17-Fache des voraussichtlichen Gewinns deuten darauf hin, dass es in diesem Jahr, wenn überhaupt, nur ein geringes Gewinnwachstum geben wird. Unternehmen werden jedoch oft zum 16-Fachen des Gewinns gehandelt, wenn die Aktie mit einem reifen Geschäft und trüben Wachstumsaussichten verbunden ist.

Via YCharts

Meta Platforms wird zu einem deutlich niedrigeren Preis gehandelt als etwa Proctor & Gamble und Coca-Cola. Es wird derzeit wie Pfizer und Bank of America gehandelt.

Der Markt ist im Moment wegen Meta Platforms völlig durcheinander. Die Wall Street denkt gerade mal ein Jahr in die Zukunft, und die sieht nicht rosig aus. Als Einzelanleger, die weder dem Management noch den Kunden Rechenschaft ablegen müssen, können wir viel langfristiger denken. Zwei Szenarien sind bei Meta wahrscheinlich:

Erstens: Das Metaverse wird von Meta Platforms eingeführt und ist ein großer Erfolg. Jeder, der Aktien hielt oder zum Tiefststand kaufte, profitiert von steigenden Einnahmen. Obwohl dies das beste Szenario für die Aktionäre wäre, ist die Aktie so bewertet, als ob dies unwahrscheinlich ist.

Zweitens könnte das Metaverse zur Katastrophe werden, bei der Meta Milliarden von Dollar verbrennt. Dieses Ergebnis würde die Aktionäre zwar verärgern, aber die Auswirkungen sind nicht katastrophal. Meta könnte sich wieder in Facebook umbenennen und seine Abteilung Reality Labs schließen, würde dabei aber mehr als 10 Mrd. US-Dollar an Ausgaben einsparen und seinen Nettogewinn um etwa 20 % steigern. Das Unternehmen hätte das Geld in Form von Dividenden oder Rückkäufen an die Aktionäre ausschütten können, aber ohne die Metaverse-Ambitionen wird Meta Platforms wieder zu dem Unternehmen, das es in den letzten fünf Jahren war. Nämlich eines, das mit einem KGV von um die 35 gehandelt wird.

Das jüngste Abrutschen scheint eine erstklassige Kaufgelegenheit für die Aktie zu sein, aber nur mit dem richtigen Zeithorizont. Es kommt nicht oft vor, dass der Markt den Anlegern eine solche Situation bietet. Man kann hier einen Kauf in Betracht ziehen, wenn man die Aktie mindestens drei bis fünf Jahre lang halten will.

Der Artikel Meta Platforms: Zeit, den Dip zu kaufen? ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Keithen Drury besitzt keine der angegebenen Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Apple und Meta Platforms. Dieser Artikel erschien am 14.2.2022 auf Fool.com und wurde für unsere deutschen Leser übersetzt.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: The Motley Fool