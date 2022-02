Meta und die Krypto-Pläne: Warum das Aus von Diem nur Ablenkung war

Expertenprofil

Sven Wagenknecht ist Chefredakteur und Co-Founder von BTC-ECHO, der reichweitenstärksten Medienplattform zum Themenfeld Blockchain und Kryptowährungen in der DACH-Region. In seiner Rolle kommentiert er regelmäßig den sozio- und makroökonomischen Einfluss dezentraler Technologien. Darüber hinaus berät er öffentliche Institutionen (u.a. Vereinte Nationen, Europäische Union und Bundesministerium für Wirtschaft und Energie) in einzelnen Blockchain-Initiativen. Nach seiner Ausbildung zum Bankkaufmann hat Wagenknecht Politik und Wirtschaft in Münster sowie Barcelona studiert.