Metall-Tarifparteien erzielen Pilotabschluss in NRW

Düsseldorf (Reuters) - In der durch den Ausbruch der Corona-Krise belasteten Tarifrunde der Metall- und Elektroindustrie haben Arbeitgeber und IG Metall in Nordrhein-Westfalen einen Pilotabschluss erzielt.

Der Kompromiss habe das Ziel, "in diesen schwierigen Zeiten Unternehmen nicht weiter zu belasten und Beschäftigte zu unterstützen", sagte der Präsident von Metall NRW, Arndt Kirchhoff. Die beschleunigte Ausbreitung des Coronavirus stelle Deutschland vor eine nie dagewesene Herausforderung. Der Kompromiss umfasse "Beschäftigungssicherung, Entgeltsicherheit und gute Kinderbetreuungsmöglichkeiten", erklärte der Chef der nordrhein-westfälischen IG Metall, Knut Giesler. Der Einigung zufolge solle der alte Tarifvertrag wieder ohne eine Erhöhung der Tabellenentgelte aber mit einigen Änderungen in Kraft gesetzt werden. So seien Regelungen gefunden worden, die Arbeitsplätze sichern und finanzielle Einbußen bei Kurzarbeit minimieren. Der Tarifvertrag trete sofort in Kraft und könne frühestens zum Jahresende gekündigt werden.

Der zum 31. März 2020 gekündigte Entgelt-Tarifvertrag werde ohne eine Erhöhung der Tabellenentgelte unverändert wieder in Kraft gesetzt. Anstelle eines allgemeinen tariflichen Zuschusses zum Kurzarbeitergeld vereinbarten die Tarifpartner zudem eine Härtefall-Regelung. Auch gibt es Regelungen für die Freistellung von Mitarbeitern bei Engpässen in der Kinderbetreuung.