Metall-Tarifverhandlungen im Südwesten gehen in die vierte Runde

KORNWESTHEIM (dpa-AFX) - Begleitet von weiteren Warnstreiks gehen die Tarifverhandlungen für die Metall- und Elektroindustrie im Südwesten in die nächste Runde. Arbeitgeber und Gewerkschaft treffen sich am Dienstag (12.00 Uhr) in Kornwestheim bei Stuttgart. Die ersten drei Treffen hatten keine Annäherung gebracht, nun steht Runde vier an.

Die IG Metall fordert unter anderem vier Prozent mehr Geld - entweder in Form von Lohnsteigerungen oder als zumindest partiellen Ausgleich, wenn ein Betrieb in der Krise die Arbeitszeit reduziert. Der Arbeitgeberverband Südwestmetall lehnt das ab und fordert stattdessen, tarifliche Sonderleistungen zu kürzen.

Die Gewerkschaft ruft seit vergangenem Dienstag zu Warnstreiks auf und will das auch parallel zu den Verhandlungen tun. Am Freitag ist zudem ein großer "digitaler Warnstreik" geplant. Dass der schon geplant wird, obwohl noch unklar ist, was die Verhandlungen bringen, hatte für harsche Kritik der Arbeitgeber gesorgt./eni/DP/zb