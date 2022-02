Metaverse-Aktien sind ein Witz, Krypto-Aktien eine Millionen-Euro-Chance

Metaverse-Aktien könnten von einem weltweiten Megatrend profitieren, der gerade erst in den Kinderschuhen steckt. Jeder weiß: Wer frühzeitig in große Trends investiert, hat im besten Fall einen Millionen-Euro-Vorteil.

Oder eben auf das falsche Pferd gesetzt, falls sich der erhoffte Megatrend am Ende doch als Luftnummer entpuppt. Für das Metaverse ist noch nichts entschieden. 1.000-Milliarden-Markt oder Nullnummer: Hier ist noch alles drin.

Wer tief in die Metaverse-Szene eintaucht, hat immerhin viel zu lachen. Und bekommt die Erkenntnis frei Haus, dass Krypto-Aktien in Wahrheit sehr viel bessere Chancen bieten.

Beinahe jede Technologie-Aktie ist eine Metaverse-Aktie

Vom Metaverse dürften die allermeisten Menschen bisher nur eine recht vage Vorstellung haben. Es ist wenig greifbar und umfasst verschiedenste Technologien.

Es ist virtuelle Realität, weil die Nutzer mithilfe einer VR-Brille einen lebensnahen Kontakt zu anderen Nutzern pflegen können. Gleichzeitig ist es auch eine Art Marktplatz, auf dem die Nutzer Besitzrechte an virtuellen Gütern über Krypto-Anteile handeln können.

Demnach ist beinahe jede Technologie-Aktie in gewisser Weise eine Metaverse-Aktie. Um die Vision einer virtuellen Realität umzusetzen, sind die Kompetenzen von Chipherstellern, Social-Media-Konzernen und Software-Spezialisten gefragt.

Im Metaverse ist alles möglich und vieles absolut sinnlos

Elon Musk fragte vor einiger Zeit, wo genau eigentlich dieses Metaverse sei. Da der Chef-Innovator des Planeten wenig Zeit hat, habe ich mich auf die Suche nach einer Antwort gemacht.

Dabei hatte ich viel zu lachen. Denn viele eingefleischte Aktivisten der virtuellen Realität haben geradezu aberwitzige Metaverse-Ideen im Gepäck.

Am besten gefiel mir der Gedanke, dass die Entwicklung von Flugzeugen im Metaverse viel billiger und schneller sein wird. Auf die Frage, warum ich mich in einer virtuellen Welt, in der ich ohnehin sofort überall und nirgends sein kann, in ein Flugzeug setzen sollte, bekam ich leider keine Antwort.

Krypto-Aktien machen das Geschäft

Ganz ehrlich: Das Metaverse ist für mich bisher nur ein Witz. Oder bestenfalls eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme für das Abenteuerkapital aus dem Silicon Valley, das sich in letzter Zeit etwas zu langweilen scheint.

Ganz anders betrachte ich Krypto-Aktien. Denn in meinen Augen ist der Krypto-Anteil am Metaverse der Teil, der ohnehin den größten Umsatz bringen wird.

Mittlerweile ist auch Intel unter die Krypto-Aktien gegangen. Erst neulich kündigte der Chip-Konzern brandneue Krypto-Mining-Chips an. Diese sollen rund 1.000-mal effizienter rechnen können als Grafikkarten.

Luftschloss oder profitables Geschäft? Da fällt die Wahl nicht schwer!

Im Gegensatz zum Metaverse ist das Krypto-Mining ein sehr greifbares Geschäft. Im Auftrag der Nutzer werkeln leistungsstarke Rechner an der Sicherheit von Krypto-Netzwerken.

Dazu braucht es nur geeignete Hardware und möglichst günstige Energie. Zudem eine Nachfrage, die das Geschäft wachsen lässt.

Nach zwölf Jahren Krypto-Boom ist im Grunde klar, dass der Krypto-Markt gekommen ist, um zu bleiben. Da das offensichtlich noch nicht alle verstanden haben, lauert bei den Krypto-Aktien die wahre Millionen-Euro-Chance.

Im Grunde muss man allen Beteiligten für das Narrativ des Metaverse dankbar sein. Denn während sich alle Welt auf ein virtuelles Luftschloss konzentriert, kann man sich in aller Ruhe die besten Krypto-Aktien heraussuchen. Herrlich!

Der Artikel Metaverse-Aktien sind ein Witz, Krypto-Aktien eine Millionen-Euro-Chance ist zuerst erschienen auf The Motley Fool Deutschland.

Unsere Top-Aktie für das Jahr 2022

Es gibt ein Unternehmen, dessen Name zurzeit bei den Analysten von The Motley Fool sehr, sehr häufig fällt. Es ist für uns DIE Top-Investition für das Jahr 2022.

Du könntest ebenfalls davon profitieren. Dafür muss man zunächst alles über dieses einzigartige Unternehmen wissen. Deshalb haben wir jetzt einen kostenlosen Spezialreport zusammengestellt, der dieses Unternehmen detailliert vorstellt.

Klick hier, um diesen Bericht jetzt gratis herunterzuladen.

Stefan Naerger besitzt keine der erwähnten Aktien. The Motley Fool besitzt und empfiehlt Aktien von Intel und empfiehlt die folgenden Optionen: Long January 2023 $57.50 Call auf Intel und Short January 2023 $57.50 Put auf Intel.

Motley Fool Deutschland 2022

Foto: Getty Images