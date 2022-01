MetLife gibt Dividende bekannt

Der amerikanische Versicherungskonzern MetLife Inc. (ISIN: US59156R1086, NYSE: MET) schüttet am 14. März 2022 eine Dividende in Höhe von 48 US-Cents für das erste Quartal 2022 aus, wie am Montag berichtet wurde. Record date ist der 8. Februar 2022. Damit bleibt die Dividende gegenüber dem Vorquartal unverändert.

Auf das Gesamtjahr hochgerechnet ergibt sich eine Dividende von 1,92 US-Dollar. Die derzeitige Dividendenrendite beträgt beim aktuellen Kursniveau von 67,50 US-Dollar (Stand: 10. Januar 2022) 2,84 Prozent. MetLife stellte im Jahr 2013 die Dividendenzahlung auf eine vierteljährliche Basis um. Insgesamt wird seit dem Jahr 2000 eine Dividende an die Aktionäre ausgeschüttet. Im April 2021 erfolgte eine Anhebung um 4,3 Prozent im Vergleich zum Vorquartal (46 Cents).

Der Konzern ist 1868 gegründet worden und ist mit rund 100 Mio. Kunden weltweit ein Anbieter von Versicherungen oder auch Arbeitnehmerzuschussplänen und ist auch in der Vermögensverwaltung aktiv. Im dritten Quartal (30. September) des Fiskaljahres 2021 betrug der Umsatz 16,91 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 16,02 Mrd. US-Dollar), wie am 3. November berichtet wurde. Der Gewinn lag bei 1,52 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 633 Mio. US-Dollar). Der bereinigte Gewinn betrug 2,1 Mrd. US-Dollar (Vorjahr: 1,6 Mrd. US-Dollar).

Seit Jahresbeginn 2022 verzeichnet die Aktie auf der aktuellen Kursbasis an der Wall Street ein Kursplus von 8,02 Prozent und hat eine Marktkapitalisierung von derzeit 56,58 Mrd. US-Dollar (Stand: 10. Januar 2022).

Saskia Haaker, Redaktion MyDividends.de