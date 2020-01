METRO - Abverkauf kann nach Zahlen weitergehen

METRO AG - WKN: BFB001 - ISIN: DE000BFB0019 - Kurs: 13,335 € (XETRA)

METRO erzielt im 1. Quartal mit Umsatzplus flächenbereinigt von +1,0 %. Der Umsatz im 1. Quartal steigt um 2,2 % auf 7,5 Mrd. EUR. Die Umsatz- und Ebitda-Prognose für 2019/2020 wird bekräftigt.

Die Metro-Aktie markierte im Juli 2018 ein Tief bei 10,02 EUR. Danach drehte sie stark nach oben kletterte bis 24. Juni 2016 auf ein Hoch bei 16,35 EUR.

Allerdings bildete der Wert anschließend eine Topformation in Form einer SKS aus. Von 04. Dezember bis 03. Januar schwankte der Aktienkurs um die steigende Nackenlinie dieser Formation. Am 03. Januar bildete die Aktie eine lange schwarze Kerze, die zum ganz überwiegenden Teil unter der Nackenlinie lag. Einen Tag später kam es zu einem Abwärtsgap zwischen 13,81 EUR und 13,60 EUR. Nach einem Tief bei 13,01 EUR erholte sich der Wert zwar wieder etwas, scheiterte aber an der Gapunterkante und fiel zuletzt bereits wieder leicht zurück, ohne aber bisher ein neues Tief auszubilden. Die allererste Reaktion auf die aktuellen Zahlen fällt leicht negativ aus. Gestern schloss die Aktie bei 13,33 EUR. Aktuell wird sie auf L&S bei 13,25 EUR gehandelt.

Weiter abwärts?

Die SKS-Topformation ist das bestimmende Motiv in der Metro-Aktie. Aus dieser ergibt sich ein Ziel bei ca. 11,75 EUR. Dieses Ziel kann die Aktie in den nächsten Tagen und Wochen anstreben. Ein Anstieg über 13,81 EUR würde das Chartbild nur kurzfristig aufbessern, aber zumindest ein Pullback an die Nackenlinie der Topformation bei aktuell ca. 14,07 EUR ermöglichen.

