Metro-Aufsichtsrat schlägt Wahl von Kretinsky-Vertreter vor

Düsseldorf (Reuters) - Ein Vertreter des Metro-Großaktionärs Daniel Kretinsky soll bei der Hauptversammlung in den Aufsichtsrat des Handelsriesen gewählt werden.

Der Metro-Aufsichtsrat schlage die Wahl von Marco Arcelli in das Kontrollgremium vor, hieß es in der am Freitag im Internet veröffentlichten Einladung für das Aktionärstreffen am 14. Februar in Düsseldorf. Der italienische Manager sei Mitglied verschiedener Leitungsgremien von Gesellschaften der EPH-Gruppe. Mehrheitsgesellschafter der EPH ist Kretinsky, der mittelbar auch Mehrheitsgesellschafter der EP Global Commerce sei, die rund 29,99 Prozent der Stimmrechte an der Metro hält. Die Zusammensetzung des Aufsichtsrats solle die Eigentümerstruktur widerspiegeln. "Diesem Gedanken entspricht der Vorschlag zur Wahl von Herrn Marco Arcelli als Mitglied der Anteilseigner", hieß es in der Einladung.

Eine erste Übernahme-Offerte Kretinskys für den Düsseldorfer Handelskonzern war im vergangenen August auch am Widerstand anderer Großaktionäre gescheitert. Kretinsky, der 2018 zusammen mit seinem Investment-Partner Patrik Tkac bei Metro eingestiegen war, wollte den Konzern ganz schlucken und letztlich von der Börse nehmen. Dazu hatte er 16 Euro pro Stammaktie geboten. Aufsichtsrat, Management und zwei Großaktionäre des Düsseldorfer Konzerns hatten die Offerte indes als zu niedrig abgewiesen. Kretinsky hatte seinen Anteil danach ausgebaut und ist größter Einzelaktionär der Metro. Die beiden anderen Großaktionäre Beisheim und Meridian verfügen zusammen über 20,63 Prozent der Aktien.