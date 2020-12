Metro-Chef sieht Großhändler für weitere Übernahmen gerüstet

Düsseldorf (Reuters) - Der Großhändler Metro könnte seinem scheidenden Chef Olaf Koch zufolge weitere Übernahmen stemmen.

Die Branche sei sehr fragmentiert und biete Chancen für gezielte Zukäufe, sagte Koch am Dienstag in einer Analysten-Konferenz. Zudem sei der Konzern bilanziell gut aufgestellt. Metro hatte erst im Oktober in Portugal mit der Aviludo Group den zweitgrößten Lebensmittellieferanten des Landes übernommen.

Koch gibt sein Amt zum Ende des Jahres ab. Das Düsseldorfer Unternehmen wird nun vom Jahreswechsel an von einer Doppelspitze geführt, bis ein Nachfolger für Koch gefunden ist. Die Vorstände Christian Baier und Rafael Gasset übernehmen gemeinsam für die Interimszeit die Position des Vorstandsvorsitzenden.

Metro sei nun ein reiner Großhändler und strebe Wachstum und den Ausbau von Marktanteilen an, sagte Koch. Die Doppelspitze werde Metro in den kommenden Monaten voranbringen. Er gebe sein Amt mit großem Vertrauen und großen Erwartungen ab. Finanzchef Baier sagte, für Metro stehe nun das Weihnachtsgeschäft im Zentrum. Mit möglichen Lockerungen der Lockdowns in der Covid-Krise und dem Impfstoff gegen das Virus erwarte er im Frühjahr eine Verbesserung des Geschäfts. Der Metro-Vorstand rechnet für einen Monat mit vollständigem Lockdown im gesamten Länderportfolio mit durchschnittlichen Umsatzeinbußen von rund 400 Millionen Euro. Metro erwartet für das laufende Geschäftsjahr 20/21 insgesamt einen leichten Umsatzrückgang und ein Minus beim bereinigten operativen Ertrag (Ebitda) im mittleren zweistelligen Millionen-Euro-Bereich.