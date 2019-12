METRO - Heiße Phase beginnt

METRO AG - WKN: BFB001 - ISIN: DE000BFB0019 - Kurs: 13,840 € (XETRA)

Innerhalb der Seitwärtsrange der letzten Monate kippt der Wert wieder deutlich zurück und setzt an die zentrale Unterstützungszone bei 13,55 - 13,72 EUR auf. Hier sind die Tiefs aus dem Juni Mai und dem August gelegen. Die Kursmuster sind kurzfristig eher bärisch zu werten, maßgeblich ist jedoch die neutrale Seitwärtsrange. Anleger sollten jetzt dennoch vorsichtig werden und Absicherungen im Markt platzieren.

Tiefer darf es nicht mehr gehen

Rutscht die Aktie nämlich nachhaltig unter 13,50 EUR ab, entstehen kurz- bis mittelfristige Verkaufssignale. Abgaben in Richtung 12,50 - 12,60 und tiefer könnten dann eingeleitet werden.

Antizyklisch orientierte Anleger wittern hier hingegen Longchancen, mit engen Absicherungen unterhalb von 13,50 per Tagesschluss würden sich gute Chance-Risiko-Verhältnisse (CRV) ergeben. Ziel wäre eine Gegenbewegung nach oben. Bei ca. 14,50 und 14,80 findet die Aktie Widerstände. Oberhalb davon wäre der Weg frei bis 15,60 - 15,74 und 16,35 EUR.

METRO AG

(© GodmodeTrader 2019 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)