METRO - Hoffnung verpufft schnell wieder

METRO AG - WKN: BFB001 - ISIN: DE000BFB0019 - Kurs: 9,228 € (XETRA)

Der Kurssprung der vergangenen Woche war zunächst nur ein Strohfeuer und eine technische Gegenreaktion auf die Abwärtsbewegung der vergangenen Wochen. Im Bereich des EMA50 standen die Verkäufer bereit, die Aktie wird wieder fallengelassen. Mit dem heutigen Kurseinbruch unter das Jahrestief und das 2018er Tief trübt sich das Chartbild massiv ein. Bis der US-amerikanische Lebensmittellieferant Sysco nochmals Interesse an einer Übernahme des Großhändlers bekunden wird, könnte zunächst Unsicherheit dominieren.

Erholung zum Ausstieg nutzen?

In Kürze könnten Erholungen zurück an die alten Tiefs bei 10,02 - 10,13 oder sogar zur Oberkante des heute gerissenen Gaps bei 10,635 EUR folgen. Diese könnten Ausstiegs- oder Shortchancen bieten. Mit dem heute aktivierten Verkaufssignal drohen anschließend weiter fallende Kurse in Richtung 8 oder sogar 7 EUR.

Erst mit einer nachhaltigen Rückkehr über 11,35 EUR würde sich die kurzfristige Situation aufhellen. Dann wären Erholungen bis 12,20 oder 13,55 - 13,85 EUR eingeleitet werden.

(© GodmodeTrader 2020 - Autor: André Rain, Technischer Analyst und Trader)