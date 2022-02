Metropolitan Premium Properties vermarktet die ersten Six-Senses-Residenzen, die in den VAE entwickelt werden sollen

Die Full-Service-Immobilienagentur Metropolitan Premium Properties bietet Investoren Sonderkonditionen für den Kauf der ultraluxuriösen Six-Senses-Residenzen an, die sich am West Crescent von Dubais Palm Jumeirah befinden.

Covering an area of 1.2million sq. ft., the Six Senses Residences The Palm, Dubai will have a total of four buildings with a hotel, residential units as well as nine beach villas featuring private access to all the hotel's facilities and services. (Photo – AETOSWire)

Die Select Group, ein global tätiger Bauträger, und ihr Joint-Venture-Partner, die Emirates Strategic Investments Company (ESIC), werden das Projekt Six Senses The Palm in Dubai entwickeln, das im vierten Quartal 2024 fertiggestellt werden soll.

Mit dem Projekt entstehen das erste Hotel und die ersten Residenzen der Marke Six Senses in den VAE. Es soll aus 60 luxuriösen Hotelsuiten und 162 exquisiten Residenzen bestehen und direkt vor der Haustür vieler berühmter Attraktionen Dubais liegen, u. a. der Nakheel Mall, dem Al Ittihad Park, dem Palm Tower und der Golden Mile Galleria.

Nikita Kuznetsov, Partner der Metropolitan Group und CEO von Metropolitan Premium Properties, sagte: „Das ist ein fabelhaftes, einmaliges Projekt, und wir können bereits großes Interesse vonseiten der internationalen Märkte beobachten. Bei Metropolitan können wir weiterhin eine starke Nachfrage von ausländischen Anlegern nach Luxusimmobilien beobachten, die sieben Prozent unseres Portfolios ausmachen. Die meisten unserer internationalen Transaktionen stammen aus der GUS, aus Großbritannien und anderen Teilen Europas wie Frankreich, Deutschland und Österreich.“

Die Six Senses Residences The Palm in Dubai werden auf einer Fläche von 1,2 Millionen Quadratfuß (rund 111.000 Quadratmeter) insgesamt vier Gebäude umfassen. Dazu werden ein Hotel, Wohneinheiten sowie neun Strandvillen mit privatem Zugang zu allen Einrichtungen und Dienstleistungen des Hotels gehören.

Im Zentrum der Entwicklung befindet sich der Six Senses Place, eine 60.000 Quadratfuß (rund 5500 Quadratmeter) große Wellness- und Lifestyle-Anlage mit Six Senses Spa, komplett ausgerüstetem Fitnessstudio, Massage-Pool, Squashplatz, Wellness- und Schönheitsklinik, Konferenzräumen, Coworking-Space, Lounges, Kinderclub und Alchemy-Bar.

Zusätzlich zum Six Senses Place werden die Bewohnerinnen und Bewohner auch in den Genuss von anderen Freizeiteinrichtungen kommen: Tennisplatz, Tretbootbahn, Restaurants, Bars, Poolbereiche, Laufstrecke, direkter Zugang zum Strand und Gartenplätze.

Die am Strand gelegenen Signature Villas haben Grundrisse mit fünf Schlafzimmern, private Parkplätze, eingezäunte Gärten und Infinitypools mit Blick auf den Strand und die Palmenhaine. Außer den Signature-Villen können Käufer auch Penthouses und zweigeschossige Sky Villas auswählen, die Grundrisse mit zwei bis vier Schlafzimmern und eine Tiefgarage haben.

Bei der Gestaltung der Residenzen soll an Nachhaltigkeit und Wellness gedacht werden, und das Gelände wird über ausgedehnte Grünflächen, schattige Gärten, Spazierwege, Laufstrecken und Erholungsgebiete verfügen. Die Gäste werden sich an einem opulenten Zen-Garten, einem begrünten Innenhof, einem Tennisplatz, einer Mikrofarm sowie einem Bereich für Outdoor-Aktivitäten erfreuen können. Die Außenbereiche werden über gepflasterte Wege, Pflanzentunnels und malerische Brücken miteinander verbunden sein. Zur Landschaftsgestaltung gehören ferner natürliche Teiche, große Wadi-Felsen und Hängemattenparks, die eine entspannende Atmosphäre für die Poolbereiche und Sonnenterrassen schaffen werden.

Das Projekt bietet Wohneinheiten mit zwei Schlafzimmern, die jeweils etwa 2000 Quadratfuß (ca. 185 Quadratmeter) groß sind und ab 2,6 Mio. USD zu haben sind. Der Preis für ein Penthouse mit vier Schlafzimmern beginnt bei 12,6 Mio. USD, der Preis für eine exklusive Signature Villa beginnt bei 21,7 Mio. USD.

Anleger werden die Möglichkeit haben, ein fünf Jahre lang gültiges „goldenes“ Visum für die VAE zu erhalten, mit dem ausländische Staatsangehörige ohne lokales Sponsoring in den VAE leben, arbeiten, studieren und Geschäfte eröffnen können. Bei einem Mindestbetrag von 5 Mio. AED (1,36 Mio. USD) müssen die Eigentümer eine Immobilie ohne Hypothek oder Kredit erwerben und diese mindestens zwei Jahre lang besitzen.

Weitere Einzelheiten finden Sie auf https://s-senses-the-palm.ae/

