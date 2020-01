Metzler belässt RWE auf 'Buy' - Ziel 34,70 Euro

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Metzler hat die Einstufung für RWE auf "Buy" mit einem Kursziel von 34,70 Euro belassen. Die sich abzeichnende Einigung über Ausgleichszahlungen für den Kohleausstieg könnte den Startschuss für eine Neueinschätzung der Aktie liefern, schrieb Analyst Guido Hoymann in einer am Freitag vorliegenden Schnelleinschätzung. Eine Entschädigung von 2 Milliarden Euro, wie in den Medien berichtet, wäre etwas höher als erwartet und sollte den Kurs stützen./mf/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2020 / 08:34 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2020 / 08:34 / CET

